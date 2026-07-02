Danh tính tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi bỏ chạy ở Lào Cai

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng đã xác định người lái xe ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường là ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường). Sau khi được lực lượng công an vận động, người này đã đến Công an phường Cam Đường trình diện vào sáng 2/7.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 1/7, tại khu vực trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Thắng lái ô tô biển kiểm soát 30H-159.86 chạy theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe lao lên vỉa hè, tông trúng anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985), cùng trú phường Cam Đường, rồi rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm tài xế ô tô.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên tài xế không có mặt tại nơi cư trú.

Đến khoảng 7h30 ngày 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, ông Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện để làm việc.

Chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn tối 1/7. (Ảnh: CACC)

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má. Anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.