Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc

(VTC News) -

Rạng sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đồng thời kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị.

Trong số các trường hợp nặng, bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện với loạt chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở độ I cẳng chân trái, gãy kín xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, đánh giá đầy đủ tổn thương để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, quê Bắc Ninh) nhập viện với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng.

Một bệnh nhân khác là D.D.M. (54 tuổi, quê Thái Nguyên) được đưa vào viện trong tình trạng gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái.

Sau thăm khám, đánh giá toàn diện, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương và bảo tồn tối đa chức năng cánh tay.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các ê-kíp cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật vẫn đang theo dõi sát tình trạng các nạn nhân, phối hợp đa chuyên khoa để điều trị, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm người bị thương nếu được chuyển đến.

Bệnh nhân khác là D.D.M. (54 tuổi, quê Thái Nguyên) được đưa vào viện trong tình trạng gãy hở.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h20 ngày 17/7 tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế N.V.B. (43 tuổi, quê Thái Nguyên) lái xe khách biển kiểm soát 20C-172.XX chở 32 người lưu thông theo hướng về Hà Nội. Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ, lao xuyên qua dải hộ lan rồi rơi xuống đường gom dân sinh.

Tại hiện trường, phần đầu và thân xe hư hỏng nặng, nhiều cửa kính vỡ nát, xe nằm chắn ngang đường gom sau cú va chạm.

Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) nhanh chóng có mặt để cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi xe và chuyển đến bệnh viện.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác bị thương.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.