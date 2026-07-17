Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong: Đổi lịch về sớm vì hàng xóm có tang

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội) rạng sáng 17/7 khiến 4 người tử vong và hàng chục người bị thương, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận cấp cứu 14 nạn nhân.

Trong số những người đang điều trị, nhiều hành khách vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc chiếc xe khách bất ngờ lao khỏi cao tốc rồi lật xuống đường gom.

Theo lời bà Nguyễn Thị Th. (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), nhiều gia đình trong xóm đã cùng nhau tổ chức chuyến du lịch đến biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh), khởi hành từ ngày 15/7 và dự kiến sáng 17/7 mới trở về.

Bà Th. hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. (Ảnh: Đ.H.)

Tuy nhiên, khi chuyến đi chưa kết thúc, cả đoàn nhận được tin gia đình một người hàng xóm có tang. Vì đều là những gia đình sống gắn bó nhiều năm, mọi người thống nhất kết thúc kỳ nghỉ sớm để trở về chia buồn.

“Ai cũng mong kịp có mặt để động viên gia đình hàng xóm trong lúc có việc buồn. Dù biết việc di chuyển vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro, cả đoàn vẫn quyết định lên đường”, bà Th. kể lại.

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, do di chuyển vào ban đêm nên mọi người còn cử một hành khách ngồi cạnh tài xế để trò chuyện, giúp tài xế giữ tỉnh táo trong suốt hành trình.

Một trong những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rạng sáng 17/7. (Ảnh: Đ.H.)

Nhớ lại thời điểm xảy ra tai nạn, bà Th. cho biết trước đó tài xế vẫn trò chuyện với người ngồi bên cạnh. Bà không thấy xe va chạm với phương tiện nào khác, chỉ nghe một tiếng động lớn rồi chiếc xe bất ngờ lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom.

Sau cú va chạm, nhiều hành khách bị thương nặng, bất tỉnh. Khoảng 10-15 phút sau, khi một số người dần tỉnh lại, họ mới có thể lấy điện thoại liên lạc với lực lượng chức năng để cầu cứu.

Vụ tai nạn khiến gia đình bà Th. chịu tổn thất nặng nề. Trên chuyến xe có 7 người thân của bà, gồm chồng, con và các cháu. Sau vụ việc, chồng bà bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, trong khi người cháu 13 tuổi đã tử vong.

Chiếc xe lật nghiêng dưới đường gom dân sinh. (Ảnh: Đ.H.)

Cùng điều trị tại Khoa Ngoại của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, chị Ngô Thị Ph. (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết thời điểm tai nạn xảy ra là giữa đêm, khi hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ.

Theo chị Ph., chị choàng tỉnh bởi những tiếng la hét thất thanh. Khi vừa mở mắt, chị đã thấy chiếc xe nghiêng hẳn rồi trượt dài trong tình trạng mất kiểm soát. Khung cảnh bên trong xe lúc đó vô cùng hỗn loạn, nhiều người hoảng loạn tìm đường thoát thân trước khi chị ngất đi.

Điều khiến chị Ph. ám ảnh nhất là tiếng kêu cứu của một người đàn ông nằm gần đó. Người này liên tục gọi mọi người cứu con mình, đồng thời hô lớn rằng xăng, dầu đang chảy ra ngoài và giục những người còn tỉnh táo nhanh chóng bò ra khỏi xe để thoát thân.