Xe đầu kéo chở hơn 100 xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu Bến Thuỷ 2

Ngày 21/6, lãnh đạo UBND xã Lam Thành (Nghệ An) cho biết một xe đầu kéo chở nhiều xe máy bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cầu Bến Thủy 2.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 37H-110.xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến giữa cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa bàn xã Lam Thành, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Phát hiện sự việc, tài xế thoát ra ngoài an toàn, cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành công.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Nghệ An tham gia công tác chữa cháy. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, phân luồng giao thông.

Hơn 100 xe máy các loại trên xe đầu kéo bị thiêu rụi. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo UBND xã Lam Thành cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 xe máy các loại trên xe đầu kéo bị thiêu rụi.