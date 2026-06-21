Video khoảnh khắc xe khách 29 chỗ cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hà Nội

(VTC News) -

Lửa bao trùm xe khách 29 chỗ khi lưu thông qua Sóc Sơn, Hà Nội. (Nguồn: Đinh Văn Dương)

Tối qua (20/6), xe khách 29 chỗ bốc cháy dữ dội khi di chuyển qua khu vực cổng làng Đông Bài, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội. Vụ việc khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe khách đang đi trên đường mới khu công nghiệp Nội Bài. Khi đến gần cổng làng Đông Bài, tài xế phát hiện lửa bùng lên từ phía sau xe.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tài xế cùng 3 trẻ nhỏ nhanh chóng rời khỏi phương tiện. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, lan rộng khắp thân xe.

Xe khách 29 chỗ bốc cháy dữ dội ở xã Sóc Sơn tối 20/6. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tại hiện trường cho thấy lửa cháy ngùn ngụt kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao. Toàn bộ phần thân xe nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm. Nhiều người dân và người đi đường hoảng sợ khi chứng kiến vụ việc.

Theo chia sẻ của những người chứng kiến, đám cháy lan nhanh khiến việc dập lửa ban đầu không đạt hiệu quả. Các vật liệu bằng nhựa bên trong xe bị cháy dữ dội và ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Tại khu vực xảy ra vụ cháy, một ô tô khác đỗ phía sau rất may không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, trong lúc đám cháy bùng phát, một người đi xe máy bị ngã gần hiện trường nhưng không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh. Khoảng 15 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong tối 20/6, tại xóm 3, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, một xe tải chở hàng hóa bất ngờ bốc cháy khi đang dừng bên đường. Theo thông tin ban đầu, tài xế dừng xe để vào quán ăn đêm thì phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía sau thùng hàng.

Người dân địa phương đã phối hợp hỗ trợ chữa cháy trước khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt, khống chế hoàn toàn đám cháy.