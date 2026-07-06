Xây nhà 2 tầng 100m² hết bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Với mặt bằng diện tích 80m² mỗi sàn, nhà 2 tầng được xem là phương án phổ biến do đủ rộng để bố trí công năng cho gia đình đông người, đồng thời vẫn nằm trong nhóm diện tích có thể kiểm soát chi phí tốt hơn so với các mẫu nhà lớn hơn.

Vì sao cần dự toán chi phí xây nhà 2 tầng 100m² từ đầu?

Khi xây nhà, không ít gia chủ chỉ ước lượng ngân sách theo cảm tính. Trên thực tế, cách tính này dễ dẫn đến sai lệch. Bởi, chi phí xây nhà không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà chịu tác động của nhiều yếu tố như vật liệu, địa điểm xây dựng, kết cấu, mức độ hoàn thiện...

So với nhà 1 tầng, chi phí xây nhà 2 tầng thường cao hơn do yêu cầu khắt khe về kết cấu và kỹ thuật thi công. Công trình cần hệ thống móng, cột, dầm, sàn được thiết kế với khả năng chịu lực tốt để đảm bảo an toàn và tuổi thọ sử dụng. Ngoài ra, các yếu tố như lựa chọn loại móng, kết cấu mái hay vật liệu hoàn thiện cũng tác động trực tiếp đến tổng mức đầu tư. Chỉ cần thay đổi phương án thi công ở một số hạng mục quan trọng, chi phí xây dựng nhà 2 tầng có thể chênh lệch đáng kể.

Do đó, lập dự toán chi phí xây nhà ngay từ đầu là bước quan trọng giúp gia chủ chủ động về tài chính và kiểm soát toàn bộ quá trình thi công.

Lập dự toán chi phí xây nhà giúp chủ động tài chính. (Ảnh minh họa: AI)

Cách tính chi phí xây nhà 2 tầng 100m²

Để tính được chi phí xây nhà 2 tầng, cần xác định đơn giá xây dựng và tổng diện tích xây dựng. Trong đó, cách xác định tổng diện tích xây dựng là bước quan trọng.

Thông thường, cách quy đổi diện tích như sau:

Phần móng thường được tính khoảng 30% - 50% diện tích sàn, tùy theo móng đơn, móng băng, móng cọc, móng bè.

Tầng 1 được tính 100% diện tích xây dựng.

Tầng 2 được tính 100% diện tích xây dựng.

Phần mái phụ thuộc vào loại mái. Mái tôn có hệ số thấp hơn (khoảng 30% diện tích sàn), mái bằng (khoảng 50% diện tích sàn), mái ngói đổ bê tông dán ngói thường có chi phí lớn hơn nữa.

Với nhà 2 tầng 100m², tổng diện tích quy đổi khoảng:

50m² móng + 100m² tầng 1 + 100m² tầng 2 + 50m² mái = 300m²

Sau khi xác định tổng diện tích xây dựng, cần áp đơn giá để tính chi phí. Hiện tại, đơn giá xây nhà thường chia thành hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói.

Trong đó, xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.000.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Mức giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo gói vật liệu hoàn thiện gia chủ mong muốn hoặc mức độ phức tạp của kiến trúc mặt tiền...

Đơn giá xây nhà thường chia thành hai nhóm chính: xây phần thô và xây trọn gói. (Ảnh:AI)

Xây nhà 2 tầng 100m² hết bao nhiêu tiền?

Sau khi có tổng diện tích xây dựng và đơn giá, việc tính toán dễ hình dung hơn. Công thức cơ bản thường được áp dụng là:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Với trường hợp xây thô, giả sử lấy mức giá trung bình 3.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 100m² là:

300m² X 3.500.000 đồng/m² = 1.050.000.000 đồng

Đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị thêm chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện...

Với trường hợp xây trọn gói, nếu lấy mức giá trung bình 5.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 100m² là:

300m² X 5.500.000 đồng/m² = 1.650.000.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, diện tích, vị trí xây dựng....