Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026

Wolves chính thức phải nói lời chia tay Ngoại hạng Anh sau khi West Ham cầm hòa Crystal Palace sáng 21/4. Đội chủ sân Molineux phải trở lại Championship (giải đấu hạng 2 trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh), khép lại chuỗi 8 mùa liên tiếp góp mặt ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Trận hòa của West Ham trước Crystal Palace ở vòng đấu rạng sáng 21/4 chính thức khép lại hy vọng trụ hạng mong manh của đội bóng. Sau 33 vòng, Wolves chỉ giành vỏn vẹn 17 điểm, kém vị trí an toàn tới 16 điểm khi mùa giải chỉ còn lại 5 vòng.

Phải mất tới 20 trận, họ mới có được chiến thắng đầu tiên khi đánh bại West Ham vào tháng 1, dưới sự dẫn dắt của HLV Rob Edwards, người được bổ nhiệm thay thế Vitor Pereira từ tháng 11.

Wolves đã không thể trụ lại Ngoại hạng Anh. (Nguồn: AP)

Đà đi xuống của "Bầy sói" được cho là bắt nguồn từ chính sách chuyển nhượng, khi nhiều trụ cột lần lượt ra đi nhưng không được thay thế bằng những nhân tố tương xứng. Những nỗ lực bứt tốc ở giai đoạn cuối mùa vì thế trở nên quá muộn để cứu vãn một mùa giải đáng quên.

Trong khi đó ở cuộc đua trụ hạng, Tottenham lại phần nào hưởng lợi khi vẫn còn hy vọng ở lại giải đấu, với khoảng cách chỉ 2 điểm so với nhóm an toàn.

Quyền chủ tịch Wolves, ông Nathan Shi cho biết việc chính thức xuống hạng là cú sốc lớn với toàn bộ những người gắn bó với Wolves. Ông thừa nhận đây là kết quả rất đáng thất vọng, nhưng khẳng định CLB đã bắt đầu chuẩn bị từ tháng 12 để sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo với định hướng rõ ràng.

"Chúng tôi hiểu rõ những điều cần cải thiện, và lúc này sẽ tập trung củng cố CLB, tạo lại đà phát triển và xây dựng một đội bóng mà người hâm mộ có thể đặt niềm tin. Chúng tôi biết mình cần làm gì và sẽ bước vào giai đoạn tới với mục tiêu rõ ràng.

Chúng tôi hiểu mùa giải này đã thử thách sự kiên nhẫn và lòng trung thành của các bạn. Sự ủng hộ của người hâm mộ, dù sân nhà hay sân khách, luôn được trân trọng. Các bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn, và việc xây dựng một đội bóng khiến các bạn thực sự tự hào sẽ là động lực cho mọi hành động của chúng tôi từ bây giờ”, ông nói.