Cập nhật lúc 08:53 PM ngày 11/04/2026
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Arsenal thua bạc nhược

(VTC News) -

Cập nhật giải Ngoại Hạng Anh hôm nay: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 32 mới nhất.

  • Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 32

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

    XHĐộiTrậnBàn thắng/
    bàn thua    		Điểm
    1Arsenal3262:2470
    2Man City3060:2861
    3Man Utd3156:4355
    4Aston Villa3142:3754
    5Liverpool3150:4249
    6Chelsea3153:3848
    7Brentford3146:4246
    8Everton3137:3546
    9Bournemouth3248:4945
    10Fulham3143:4444
    11Brighton3141:3743
    12Sunderland3132:3643
    13Newcastle United3144:4542
    14Crystal Palace3033:3539
    15Leeds United3137:4833
    16Nottingham3131:4332
    17West Ham3240:5732
    18Tottenham3140:5030
    19Burnley3133:6120
    20Wolves3224:5817

    Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

    Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.

    Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng.

  • Arsenal 1-2 Bournemouth

    Arsenal tiếp tục gây thất vọng với trận thua thứ ba liên tiếp ở đấu trường trong nước. Sau khi bị Man City, Southampton đánh bại ở 2 giải đấu cúp, "Pháo thủ" lại mất điểm ngay trên sân nhà ở vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh.

    Arsenal thua bạc nhược trước Bournemouth. (Ảnh: Reuters)

    Kroupi Junior ghi bàn mở tỷ số cho Bournemouth trong hiệp một. Viktor Gyokeres gỡ hoà từ chấm phạt đền không lâu sau đó.

    Lối chơi bế tắc và kém hiệu quả khiến Arsenal không thể chiếm ưu thế trước đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà ở trận này là 2,41 nhưng phần lớn con số này được tạo nên từ tình huống cố định.

    Arsenal thủng lưới lần thứ hai ở phút 74 khi Alex Scott sút tung lưới trong pha đối mặt với thủ môn David Raya.

    Số liệu thống kê Arsenal 1-2 Bournemouth.

  • West Ham 4-0 Wolves

    Trận đấu sớm của vòng 32 đánh đấu bước tiến quan trọng của West Ham. Đội bóng này tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm nhờ chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Wolves. West Ham cần Sunderland có điểm trước Tottenham ở vòng này để không bị đẩy trở lại vị trí thứ 18.

    Jarrod Bowen, Valentine Castellanos và Konstantinos Mavropanos là những nhân tố nổi bật mang về 3 điểm cho West Ham. Castellanos và Mavropanos mỗi người ghi 2 bàn. Trong khi đó, Bowen cũng đóng góp 2 pha kiến tạo.

  • Vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh

    Ngày 11/4

    2h: West Ham vs Wolves.

    18h30: Arsenal vs Bournemouth

    21h: Burnley vs Brighton.

    23h30: Liverpool vs Fulham.

    Ngày 12/4

    20h: Crystal Palace vs Newcastle United.

    20h: Nottingham Forest vs Aston Villa.

    20h: Sunderland vs Tottenham.

    22h30: Chelsea vs Man City.

    Ngày 14/4

    2h: Man Utd vs Leeds United.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn