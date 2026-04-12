Xác định 2 đội bóng vào chung kết giải U15 Quốc gia 2026

Ở trận bán kết đầu tiên, Hà Nội I chạm trán Tây Ninh. Hà Nội nhanh chóng giành thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Phút 18, Hà Nội I suýt có bàn mở tỷ số nhưng thủ môn Tây Ninh kịp thời cứu thua.

Hai đội duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp 1 và không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, đội bóng trẻ Thủ đô có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới từ tình huống đá phạt, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

SLNA để thua Thể Công Viettel.

Dù Tây Ninh thi đấu rất nỗ lực và tổ chức lối chơi áp sát nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ, Hà Nội I vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Phút 66, Minh Huy ghi bàn khai thông thế bế tắc, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội I.

Hưng phấn sau bàn thắng, các học trò HLV Sỹ Hải tiếp tục duy trì thế trận chủ động và đến phút 77, Đức Đạt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu, giúp Hà Nội I giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại giữa SLNA I và Thể Công Viettel I, hai đội nhập cuộc thận trọng. SLNA I là đội kiểm soát bóng và tạo được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian đầu, trong khi Thể Công Viettel I chủ động chơi chắc chắn, tập trung phòng ngự chờ cơ hội phản công.

Trong 15 phút đầu, đội bóng trẻ xứ Nghệ có hai pha dứt điểm đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 34, từ một tình huống phối hợp tấn công, Minh Chánh tận dụng đường chuyền của Trương Văn Tài để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA I.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Thể Công Viettel I đã kịp đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút 45+2, Thành Long tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel I thi đấu chủ động hơn, kiểm soát thế trận tốt và tổ chức nhiều đợt lên bóng nguy hiểm. Trận đấu giằng co và phải đến phút 79, bước ngoặt mới xuất hiện khi Thể Công Viettel I được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Tài Lộc dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối, SLNA I nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 88, Trương Văn Tài có cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng nhưng cú dứt điểm lại không thắng được thủ môn Thể Công Viettel I.

Chung cuộc, Thể Công Viettel I giành chiến thắng 2-1 và đoạt vé vào chung kết. Như vậy, trận chung kết Giải bóng đá U15 Quốc gia - Cúp Modern 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I. Trong khi đó, SLNA I và Tây Ninh đồng hạng Ba chung cuộc.