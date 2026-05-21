FIFA quên U17 Việt Nam dự World Cup: VFF đề nghị sửa sai

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố danh sách chia nhóm hạt giống giải U17 World Cup 2026 trên trang chủ không có tên U17 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lập tức có phản hồi. Cơ quan này khẳng định đội tuyển Việt Nam được tham dự U17 World Cup 2026. FIFA gửi đầy đủ tài liệu kỹ thuật chính thức và thông cáo báo chí của giải đấu thể hiện rõ U17 Việt Nam trong danh sách các đội bóng.

Việc U17 Việt Nam không có tên trong danh sách được hiển thị trên trang chủ của FIFA là sai sót. Các phòng chức năng của LĐBĐ Việt Nam đã liên hệ với đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup 2026.

Ngoài U17 Việt Nam, U17 Ả Rập Xê Út cũng bị LĐBĐ thế giới bỏ quên trong danh sách nêu trên. Vị trí của 2 đội tuyển bị nhầm thành U17 Yemen và U17 Indonesia, những đội bóng không được tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026.

U17 World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại giải đấu, sau khi giành vị trí nhất bảng C tại Giải U17 châu Á 2026. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Zurich vào lúc 21h ngày 21/5 (giờ Việt Nam). Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên FIFA+, TikTok và YouTube của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Theo thể thức FIFA ban hành, 48 đội tuyển sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 12 đội. Chủ nhà Qatar được xếp mặc định vào nhóm 1 cùng 11 đội có điểm số cao nhất theo bảng xếp hạng dựa trên thành tích tại 5 kỳ U17 World Cup gần nhất, gồm các năm 2025, 2023, 2019, 2017 và 2015. Kết quả từ kỳ giải gần nhất được tính điểm cao nhất, với trọng số giảm dần cho các thành tích ở các kỳ trước đó.

Những đội còn lại sẽ lần lượt được phân vào các nhóm 2, 3 và 4 theo thứ hạng FIFA.

Một điểm đáng chú ý là FIFA tiếp tục duy trì nguyên tắc hạn chế tối đa việc các đội cùng khu vực nằm chung bảng. Vì vậy, nếu điều kiện bốc thăm phù hợp, U17 Việt Nam sẽ tránh được các đối thủ châu Á ở vòng bảng.

Ở kỳ World Cup lần này, U17 Việt Nam là một trong 9 đại diện châu Á giành vé tham dự, đồng thời cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt. Các đại diện còn lại của châu Á gồm chủ nhà Qatar, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Phân nhóm hạt giống U17 World Cup 2026

Nhóm 1: Qatar, Brazil, Pháp, Mali, Argentina, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Mỹ, Mexico, Senegal, Hàn Quốc.

Nhóm 2: Morocco, Uzbekistan, Venezuela, Croatia, Ecuador, Bỉ, Cộng hòa Ireland, Colombia, Chile, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Australia.

Nhóm 3: Ả Rập Xê Út, New Zealand, Costa Rica, Tajikistan, Panama, New Caledonia, Honduras, Haiti, Bờ Biển Ngà, Fiji, Cameroon, Đan Mạch.

Nhóm 4: Montenegro, Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Tanzania, Algeria, Việt Nam, Jamaica, Cuba và 2 đội vượt qua vòng play-off châu Phi.

Lễ bốc thăm diễn ra đúng vào ngày khai mạc Tuần lễ Bóng đá Thế giới của FIFA. U17 World Cup sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12. Lịch thi đấu chi tiết - bao gồm ngày giờ và địa điểm từng trận - sẽ được công bố sau khi hoàn tất bốc thăm.