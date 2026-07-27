Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 5 nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị

Ngày 27/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, thời điểm nhập viện, cả 5 bệnh nhân đều bỏng hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp, hôn mê, tiên lượng xấu.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 5 nạn nhân vụ cháy quán ăn.

Các bệnh nhân gồm: anh N.Q.H. (56 tuổi) bỏng lửa độ 3 khoảng 80%; chị L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, khoảng 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. bị bỏng khoảng 60% cơ thể; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể.

Các bệnh nhân được xử trí cấp cứu, nội soi để rửa phổi lấy muội than, truyền kháng sinh, giảm đau. Sau 2 tuần điều trị tích cực, mặc dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng 5 bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, tối 11/7, một vụ cháy xảy ra trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TP.HCM khiến nhiều người bị thương.

6 bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, 5 trường hợp nguy kịch được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu.