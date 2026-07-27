  • logo
Xuất bản ngày 27/07/2026 02:03 PM
Xuất bản ngày 27/07/2026 02:03 PM

Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 5 nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị

Liên quan đến vụ cháy quán ăn tại phường Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 11/7, các nạn nhân đã không qua khỏi do tình trạng bỏng cực kỳ nặng.

Ngày 27/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, thời điểm nhập viện, cả 5 bệnh nhân đều bỏng hô hấp, sốc bỏng, suy hô hấp, hôn mê, tiên lượng xấu.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 5 nạn nhân vụ cháy quán ăn.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị 5 nạn nhân vụ cháy quán ăn.

Các bệnh nhân gồm: anh N.Q.H. (56 tuổi) bỏng lửa độ 3 khoảng 80%; chị L.N.T. (44 tuổi) bị bỏng lửa 98% diện tích cơ thể, khoảng 80% bỏng độ 3; chị P.T.T. bị bỏng khoảng 60% cơ thể; chị A.K.L. (48 tuổi) bị bỏng độ 2 và 3 khoảng 60%, tổn thương thận cấp, toan chuyển hoá nặng; anh N.T.T. (51 tuổi) bỏng độ 3 khoảng 60% cơ thể.

Các bệnh nhân được xử trí cấp cứu, nội soi để rửa phổi lấy muội than, truyền kháng sinh, giảm đau. Sau 2 tuần điều trị tích cực, mặc dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng 5 bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, tối 11/7, một vụ cháy xảy ra trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, TP.HCM khiến nhiều người bị thương.

6 bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, 5 trường hợp nguy kịch được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu.

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Link: https://www.sggp.org.vn/vu-chay-quan-an-tai-tphcm-5-nan-nhan-tu-vong-post864215.html

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Vietlott Mega 6/45 26/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/7/2026
Vietlott Mega 6/45 26/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/7/2026
Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Giảm mạnh phiên đầu tuần
Giá xăng dầu hôm nay 27/7: Giảm mạnh phiên đầu tuần
Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ
Giá vàng hôm nay 27/7: Hồi phục nhẹ
XSMT 26/7 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMT 26/7 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật 26/7/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm