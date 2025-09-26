Tuyển thủ Việt Nam tỏa sáng ở giải nữ VĐQG 2025

(VTC News) -

Lượt 6 chứng kiến trận derby giữa CLB TP.HCM I và TP.HCM II. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Lê Hoài Lương dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I khi đồng hồ mới điểm phút thứ 7. Để thua sớm nhưng TP.HCM II thi đấu kiên cường và không để thua thêm trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn là những người chơi lấn lướt hơn đàn em của mình. Phút 49, K’Thủa tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương với cú sút cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM I.

Phút 80, hậu vệ TP.HCM II phá bóng hỏng và tình huống này biến thành pha đá phản lưới nhà. Chung cuộc, đội TP.HCM I giành chiến thắng 3-0.

Hà Nội giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam.

Khi TP.HCM I sớm có được chiến thắng, Hà Nội buộc phải giành 3 điểm trước Phong Phú Hà Nam để giữ vững ngôi đầu. Tuy nhiên, hàng thủ thi đấu kiên cường của đối phương khiến Hà Nội gặp không ít khó khăn. Mãi đến phút 45+1, họ mới có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu do công của Phạm Hải Yến.

Đây cũng là khởi đầu cho màn trình diễn đầy thuyết phục đến từ tuyển thủ Việt Nam.

Phút 51, vẫn là Hải Yến nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú dứt điểm chuẩn xác. Hy vọng của Phong Phú Hà Nam được thắp lại với bàn rút ngắn cách biệt của Vũ Thị Hoa sau đó 14 phút. Nhưng trong quãng thời gian bù giờ, Hải Yến ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Nội.

Trong khi đó, Than KSVN nhanh chóng khai thông thế bế tắc nhờ bàn thắng sớm ở phút 12 của Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Đầu hiệp 2, Trần Nhật Lan nhân đôi cách biệt với pha lập công đẹp mắt. Bàn thắng của Thúy Nga ở phút 62 không đủ giúp Thái Nguyên T&T giành lại 1 điểm.

Như vậy, Hà Nội vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt 6.