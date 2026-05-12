Võ sĩ tự nhận truyền nhân Diệp Vấn, đánh 1 phút phải xin thua cao thủ Thiếu Lâm

Video võ sư Thiếu Lâm Diệu Phong đánh bại cao thủ Vịnh Xuân A Minh

Trận đấu giữa 2 cao thủ Thiếu Lâm Diệu Phong và Vịnh Xuân A Minh nằm trong sự kiện đại hội võ thuật ở Nam Sung (Tứ Xuyên) vào đầu tháng 5. Theo Sina, võ sư A Minh tự xưng là truyền nhân của đời thứ 3 của Diệp Vấn, đi khắp nơi thu nhận đệ tử dạy Vịnh Xuân Quyền, thậm chí còn giao lưu võ thuật với người qua đường trên phố.

Tuy nhiên, đông đảo cư dân mạng nghi ngờ ông ta chỉ biết "bắt nạt" đệ tử chứ không dám thực sự bước lên võ đài. Võ sư Diệu Phong của phái Thiếu Lâm nghi ngờ trình độ của A Minh nên đã thách đấu trên võ đài. A Minh sau đó đã chấp nhận và tuyên bố: "Anh nói Vịnh Xuân Quyền chúng tôi chỉ biết đánh đệ tử, không dám lên đài. Vậy thì tôi sẽ cho anh thấy Vịnh Xuân Quyền chúng tôi có dám lên đài hay không!"

Được biết, cuộc đối đầu giữa Thiếu Lâm Diệu Phong và Vịnh Xuân A Minh diễn ra theo luật võ thuật tổng hợp (MMA). Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, A Minh cố gắng thực hiện nghi thức truyền thống là chạm găng để tỏ lòng thiện chí, nhưng Diệu Phong lại chẳng hề khách khí, trực tiếp tung một cú đá quét thấp cực mạnh vào bắp chân của A Minh.

Võ sư Diệu Phong (quần đen) chiếm thế chủ động khi thượng đài với A Minh (quần vàng)

Cú đá này đã triệt tiêu hoàn toàn uy phong của A Minh — kể từ đó, A Minh gần như không có sức chống trả, liên tục bị dồn ép, thậm chí nhiều lần nghiêng người, quay lưng về phía Diệu Phong, các động tác phòng thủ vô cùng bị động. Bình luận viên tại hiện trường liên tục hô lớn: "Chính diện! Hãy đối mặt chính diện với đối thủ! Đừng quay lưng lại!"

Khi hiệp một dần về cuối, Diệu Phong nắm bắt được sơ hở trong phòng thủ của A Minh, thực hiện thành công đòn siết cổ. Trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng, A Minh đã phải đập tay xuống sàn nhận thua. Diệu Phong kết thúc trận đấu với chiến thắng ngay trong hiệp một, chấm dứt cuộc khẩu chiến kéo dài nhiều tháng trên mạng, đồng thời nới rộng kỷ lục toàn thắng trước các võ sư khác lên con số 11 trận.

Võ sư Diệu Phong của Thiếu Lâm (quần đen) đánh bại võ sư A Minh (quần vàng)

Sau trận đấu, toàn mạng xã hội ngay lập tức bùng nổ. Vô số người luyện võ truyền thống và các võ sư từ các võ quán liên tục lên tiếng trên mạng xã hội; có người bày tỏ sự không phục, có người trực tiếp gửi lời thách đấu. Trong phút chốc, trận đấu này trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Về phần Diệu Phong, ngay trên võ đài, anh đã để lại lời tuyên bố đanh thép: "Chào đón các vị đại sư đến chỉ giáo, tôi sẽ đợi ở đài Quyền Phong!".

Trong khi đó, A Minh bào chữa cho thất bại của mình là không được sử dụng Tiêu Chỉ, bài quyền pháp nổi tiếng cao cấp nhất của Vịnh Xuân. “Tôi thua trong trận MMA với Diệu Phong, nhiều người hỏi vì sao tôi không dùng ‘Tiêu chỉ’, vì dùng trên võ đài là phạm quy”, A Minh tuyên bố. Theo Sọhu, Tiêu Chỉ là bài quyền cao cấp, thủ pháp tấn công chủ yếu dùng ngón tay (chỉ), lòng bàn tay (chưởng) và khuỷu tay (trửu).

Tên gọi bài quyền này xuất phát từ triết lý Thiền tông "Tiêu Nguyệt Chỉ" (Ngón tay chỉ trăng). Trong giới võ thuật có câu: "Tiêu Chỉ bất xuất môn", ý chỉ bài quyền này thông thường chỉ được truyền dạy cho đệ tử nhập thất (đệ tử ruột), sư phụ không dễ dàng truyền ra ngoài. Dù A Minh lên tiếng như vậy nhưng thất bại này ít nhiều đã ảnh hưởng tới danh tiếng truyền nhân Diệp Vấn của ông.