Huyền thoại nữ võ sư bí ẩn thống lĩnh 5 môn phái, sáng lập Vịnh Xuân Quyền

Trong thế giới võ thuật Trung Hoa, Ngũ Mai là một cái tên vừa quen thuộc vừa bí ẩn. Bà thường được nhắc đến như một trong “Thiếu Lâm Ngũ Tổ”, những nhân vật được cho là đã góp phần định hình hệ thống võ học Nam quyền sau biến cố lịch sử cuối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh.

Dù không có tài liệu chính sử xác nhận sự tồn tại của bà, nhưng trong ký ức dân gian và truyền thuyết võ lâm, Ngũ Mai lại mang tầm vóc của một bậc đại tông sư - người đứng sau sự ra đời của Vịnh Xuân Quyền.

Ngũ Mai sư thái có thật hay hư cấu?

Trên thực tế, các tư liệu lịch sử chính thống không ghi nhận rõ ràng về sự tồn tại của Ngũ Mai. Những thông tin về cuộc đời bà chủ yếu xuất phát từ truyền khẩu dân gian và các câu chuyện võ hiệp. Theo một dị bản phổ biến, bà vốn là con gái của một võ quan nhà Minh. Sau khi nhà Thanh tiến chiếm Trung Nguyên, bà xuất gia, chuyên tâm tu hành và luyện võ.

Hình tượng nhân vật Ngũ Mai trên phim ảnh.

Về sau, bà trở thành một trong những cao đồ của Nam Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến (Trung Quốc). Khi ngôi chùa này bị tướng Mãn Thanh hỏa thiêu, Ngũ Mai cùng 4 cao thủ khác gồm Chí Thiện thiền sư, Bạch Mi Đạo Nhân, Phùng Đạo Đức và Miêu Hiển đã thoát thân. Họ tản đi khắp các vùng phía Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên và Vân Nam để truyền bá võ học.

Chính sự khác biệt trong kỹ thuật và tư duy võ thuật của 5 người đã góp phần hình thành nên nhiều nhánh Nam quyền sau này. Vì vậy, họ được hậu thế gọi chung là “Ngũ tổ Nam Thiếu Lâm”.

Ngũ Mai còn được cho là người sáng lập hoặc có liên hệ với nhiều hệ phái như Mai Hoa quyền, Long hình quyền, Chu gia Đường Lang, Cẩu quyền và Bạch Hạc quyền. Bên cạnh đó, cũng có những quan điểm cho rằng bà là một đạo sĩ thuộc núi Võ Đang (Hồ Bắc).

Do thiếu vắng bằng chứng lịch sử cụ thể, đến nay vẫn chưa thể khẳng định Ngũ Mai là nhân vật có thật hay chỉ là sản phẩm của truyền thuyết. Dẫu vậy, trong hầu hết các câu chuyện, bà đều được gắn với vai trò sáng lập hoặc có đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành Vịnh Xuân quyền, trước khi môn võ này được hoàn thiện và phổ biến bởi những nhân vật như Nghiêm Vịnh Xuân hay Miêu Hiển.

Quãng thời gian tu luyện của Ngũ Mai tại Nam Thiếu Lâm Tự được xem là nền tảng hình thành nên tư duy võ học của bà. Không chỉ hấp thụ tinh hoa từ truyền thống võ thuật lâu đời của Thiếu Lâm, bà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường tu hành và văn hóa đặc trưng nơi đây.

Từ những gì đã học được, Ngũ Mai không dừng lại ở việc kế thừa mà tiếp tục chắt lọc, cải biến để tạo nên một hệ thống quyền pháp mới là Vịnh Xuân Quyền. Sự ra đời của môn võ này được xem là bước ngoặt quan trọng trong dòng chảy võ thuật Nam Thiếu Lâm, đồng thời để lại dấu ấn lâu dài cho các thế hệ sau. Điểm nổi bật của Vịnh Xuân nằm ở nguyên lý “lấy nhu thắng cương”, tận dụng lực của đối phương thay vì đối đầu trực diện, qua đó thể hiện rõ tinh thần của Đạo giáo và tạo nên sự khác biệt so với các hệ phái Thiếu Lâm truyền thống.

Môn võ sinh ra từ tư duy “lấy nhu thắng cương”

Theo một trong những truyền thuyết phổ biến nhất, Ngũ Mai sư thái chính là người đặt nền móng cho hệ thống kỹ thuật ban đầu của Vịnh Xuân quyền. Tương truyền, trong một lần quan sát cuộc giao đấu giữa rắn và hạc, bà đã lĩnh hội được những nguyên lý chiến đấu đặc biệt. Phong cách chiến đấu của chúng khác nhau rất nhiều, nhưng cả hai đều tìm ra cơ hội phản công trong phòng thủ của mình.

Từ nền tảng võ công uyên thâm, bà đã kết hợp cái âm nhu (tượng trưng cho đất) của rắn và thanh cao (tượng trưng cho trời) của hạc để tạo nên một hệ thống mới. Từ đó, Ngũ Mai phát triển nên một hệ thống quyền pháp mới, tuy khi đó chưa được đặt tên.

Nguyên lý của môn võ này đề cao việc tận dụng chính lực của đối phương để phản đòn, thay vì đối đầu trực diện một cách cứng nhắc. Người tập học cách làm chệch hướng hoặc hóa giải đòn tấn công, biến sức mạnh của đối thủ thành lợi thế cho mình. Lối đánh cũng tập trung vào cự ly gần, chủ động áp sát để hạn chế khả năng phát huy sức mạnh của đối phương.

Trong những khoảnh khắc quyết định, các đòn đánh được tung ra nhanh, gọn và dứt khoát trong phạm vi rất ngắn, tạo nên hiệu quả bất ngờ. Đây là lý do môn võ này đặc biệt phù hợp với những người không có lợi thế về thể hình, bao gồm cả phụ nữ - điều hiếm thấy trong nhiều hệ thống võ thuật cổ truyền.

Sau khi hoàn thiện, bà truyền lại những kỹ thuật này cho một thiếu nữ tên Nghiêm Vịnh Xuân để giúp cô tự vệ trước một tên cường bạo háo sắc trong vùng. Nhờ tư chất thông minh và quá trình rèn luyện chăm chỉ, Nghiêm Vịnh Xuân nhanh chóng nắm vững và phát huy hiệu quả các kỹ thuật này. Về sau, bà truyền lại cho chồng là Lương Bác Trù. Để tưởng nhớ vợ, ông đã đặt tên môn võ là “Vịnh Xuân quyền”.

Diệp Vấn dạy Vịnh Xuân Quyền cho Lý Tiểu Long.

Theo thời gian, Vịnh Xuân Quyền không dừng lại ở phạm vi truyền thuyết mà dần bước vào lịch sử hiện đại. Một trong những nhân vật quan trọng nhất trong quá trình này là Diệp Vấn, người đã có công truyền bá môn phái ra ngoài biên giới Trung Hoa Đại Lục. Nhiều người có thể cho rằng Diệp sư phụ là người sáng lập ra phái môn, nhưng trên thực tế, ông chỉ là truyền nhân đời thứ 7 của Vịnh Xuân quyền.

Từ đó, môn võ này dần lan rộng ra khắp thế giới, đặc biệt nhờ ảnh hưởng của Lý Tiểu Long - học trò nổi tiếng của Diệp Vấn. Dù sau này phát triển con đường võ học riêng, Lý Tiểu Long vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của Vịnh Xuân: đề cao tính thực tế, sự linh hoạt và không bị bó buộc trong khuôn khổ. Chính sự hiện diện của ông trên màn ảnh đã giúp hình ảnh Vịnh Xuân đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Ngày nay, Vịnh Xuân Quyền đã được giảng dạy rộng rãi ở nhiều quốc gia, không chỉ như một môn võ tự vệ mà còn là cách rèn luyện toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Người học không chỉ tập kỹ thuật mà còn rèn khả năng làm chủ bản thân, phản ứng nhanh nhạy và giữ được sự ổn định ngay cả khi chịu áp lực.