Được truyền nhân Diệp Vấn huấn luyện, võ thuật của Tạ Đình Phong lợi hại ra sao?

Video Tạ Đình Phong luyện Vịnh Xuân với Ngũ Doãn Long

Ngũ Doãn Long (sinh năm 1977) là diễn viên và chỉ đạo võ thuật Hong Kong (Trung Quốc), lớn lên tại Mỹ và tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục. Điều đặc biệt nhất về Ngũ Doãn Long là việc anh học võ từ bé và sau này được cao thủ Vịnh Xuân Quyền là Hoàng Thuần Lương chỉ dạy.

Hoàng Thuần Lương chính là đệ tử của Diệp Vấn và là sư huynh của Lý Tiểu Long. Được chân truyền của Hoàng Thuần Lương, Ngũ Doãn Long đã nắm bắt tinh thúy của Vịnh Xuân và nhận được chứng nhận từ Hội Thể thao Vịnh Xuân Hong Kong, tham gia giảng dạy võ thuật tại Mỹ.

Tính theo vai vế, Ngũ Doãn Long chính là đồ tôn trực hệ của Diệp Vấn. Sự nghiệp điện ảnh của Ngũ Doãn Long bắt đầu từ năm 2001, sau đó phát triển tại Hong Kong (Trung Quốc) với nhiều vai diễn hành động và tham gia chỉ đạo võ thuật. Anh góp mặt trong nhiều phim như "Tân Câu Chuyện Cảnh Sát", "Thập Nguyệt Vi Thành", "Mê Thành"… nhưng chỉ thực sự bùng nổ tên tuổi nhờ vai phản diện Vương Cửu trong "Cửu Long Thành Trại: Vây Thành" (2024).

Ít ai biết Ngũ Doãn Long có mối quan hệ thân thiết với diễn viên, ca sĩ Tạ Đình Phong, ngôi sao phim hành động của điện ảnh Hoa Ngữ. Mối quan hệ giữa Ngũ Doãn Long và Tạ Đình Phong có liên quan mật thiết đến môn võ Vịnh Xuân mà Ngũ Doãn Long tinh thông.

Năm 2007, Tạ Đình Phong nhận đóng bộ phim truyền hình "Vịnh Xuân Quyền" (Tân Bại Gia Tử), thủ vai Lương Bích (con trai của Lương Tán, người được mệnh danh là Phật Sơn Tiên Sinh), còn Ngũ Doãn Long thủ vai Trần Hoa Thuận (sư phụ của Diệp Vấn thời trẻ). Hai người vốn là bạn diễn cùng phim, cho đến khi Đình Phong biết anh là thầy dạy Vịnh Xuân quyền nên đã đề nghị theo học.

"Đình Phong là một người si mê võ thuật, nhưng không có cơ hội tiếp xúc với nhiều sư phụ giỏi. Cậu ấy nói với tôi rằng muốn học Vịnh Xuân”, Ngũ Doãn Long chia sẻ.

Vì yêu cầu của Đình Phong không phải là học Vịnh Xuân để đóng phim mà là kỹ thuật chiến đấu thực thụ, Ngũ Doãn Long yêu cầu cậu ấy phải học từ căn bản. "Giống như xây nhà phải có móng, móng vững chắc mới có thể từ từ xây lên, nếu không tôi chỉ đang hại cậu mà thôi”, Ngũ Doãn Long nói.

Thời điểm đó do vị trí khác nhau, Ngũ Doãn Long và Tạ Đình Phong ở các khách sạn khác nhau. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc học, Tạ Đình Phong đã yêu cầu đoàn phim cho Ngũ Doãn Long ở phòng kế bên mình.

"Học căn bản là chán nhất, phải vượt qua giai đoạn này mới bắt đầu thấy thú vị. Tôi nhớ lúc đó cậu ấy ở khách sạn không bao giờ khóa cửa. Tủ lạnh của Tạ Đình Phong đầy đồ, còn của tôi thì trống rỗng. Tôi thường lẻn sang phòng cậu ấy mở tủ lạnh lấy nước ngọt. Nhưng mỗi lần tôi vào, Tạ Đình Phong đều đang đứng trước gương luyện bài 'Tiểu Niệm Đầu'. Một ngày tám tiếng đồng hồ, lần nào tôi vào cũng thấy cậu ấy đang luyện tập, cực kỳ nghiêm túc”, Ngũ Doãn Long kể lại.

Nhờ luyện tập nghiêm túc, Tạ Đình Phong đã được cấp bằng võ sư. "Không phải vì là bạn bè hay vì đó là Tạ Đình Phong mà tôi cấp bằng, cậu ấy thực sự đủ tiêu chuẩn. Cậu ấy đã luyện tập rất nghiêm túc suốt quá trình. Tôi cũng giới thiệu nhiều đệ tử và sư huynh cho cậu ấy, cậu ấy đều đến luyện tập cùng, nên cậu ấy thực sự đã nắm vững kỹ thuật của Vịnh Xuân Quyền”, Ngũ Doãn Long phát biểu.

Dù lúc đó Ngũ Doãn Long chưa có danh tiếng, Tạ Đình Phong vẫn chủ động bái anh làm thầy và thường xuyên nhắc đến anh trong các buổi phỏng vấn: "Đây là thầy dạy Vịnh Xuân của tôi, anh ấy rất giỏi".

Ngoài Vịnh Xuân Quyền, Tạ Đình Phong còn luyện nhiều môn võ khác. Khi phỏng vấn về phim Hải Quan Chiến Tuyến 2024, Tạ Đình Phong tiết lộ bản thân từng học Muay Thái để phục vụ cho các cảnh hành động.

"Thực tế tôi không chỉ tập gym, tôi còn luyện độ dẻo dai, Muay Thái, leo núi. Mục tiêu là rèn luyện đa dạng kỹ năng, tăng cường sự linh hoạt và giúp cơ thể 'cứng cáp' hơn, có thể chống chịu được những va đập khi quay phim, tránh bị thương dễ dàng”, Tạ Đình Phong cho biết.

Tạ Đình Phong nói về chế độ ăn uống của mình: “Vận động thực chất chỉ chiếm 3 đến 4 phần thôi, ăn uống mới là quan trọng nhất. Để tập luyện, chế độ ăn của tôi rất khắt khe. Trong thời gian quay phim, hầu hết thực phẩm tôi ăn đều không dầu, không muối, không tinh bột”.

Duy trì cường độ vận động lớn trong khi kiểm soát ăn uống là điều cực kỳ gian nan, nhưng anh nói: "Tôi là người có thể đối xử rất 'tàn nhẫn' với chính mình. Tôi nghĩ chỉ có bản thân mới có thể thúc ép mình làm những việc cực khổ như vậy”.

Ở tuổi 45, Tạ Đình Phong vẫn sở hữu cơ thể dẻo dai. Gần đây nhất anh tham gia phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh. Có lẽ trong tương lai, khán giả sẽ tiếp tục được xem những bộ phim hành động, võ thuật khác của anh.