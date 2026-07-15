Vinmec Hải Phòng 'hồi sinh' lồng ngực bị lõm cho cậu bé 13 tuổi

(VTC News) -

Hành trình lấy lại tự tin của cậu bé mắc dị tật lõm lồng ngực

Ở tuổi 13, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vô tư tham gia các hoạt động thể thao hay thay đồ trong giờ học thể dục, em D.X.Q.P (Hải Phòng) lại luôn tìm cách né tránh ánh nhìn của mọi người. Phần lồng ngực lõm sâu khiến em mặc cảm, dần trở nên khép mình và thiếu tự tin trong sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Em thường xuyên cảm thấy mệt và khó thở khi vận động, không thể tham gia các hoạt động thể lực với cường độ cao như bạn bè.

Gia đình đã đưa em đi thăm khám và được chẩn đoán mắc dị tật lõm lồng ngực bẩm sinh thể 1A, có chỉ định can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên, lo lắng trước một ca phẫu thuật lớn khi con còn quá nhỏ khiến cha mẹ em chần chừ, trì hoãn suốt thời gian dài.

Ca phẫu thuật nâng tạo hình lồng ngực phức tạp được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng.

Bước ngoặt đến khi gia đình biết tới đội ngũ chuyên gia tại Vinmec Hải Phòng. Sau quá trình thăm khám kỹ lưỡng và nhận được sự tư vấn toàn diện về phương án điều trị cũng như lộ trình hồi phục sau mổ, gia đình đã hoàn toàn giải tỏa được áp lực tâm lý và quyết định đặt niềm tin vào bệnh viện.

Các bác sĩ nhận định, đây chính là “thời điểm vàng” để can thiệp. Ở lứa tuổi thiếu niên, thành ngực của trẻ vẫn giữ được độ mềm dẻo cần thiết để chỉnh hình đạt hiệu quả tối ưu. Điều trị sớm không chỉ giúp cải thiện nhanh chóng hình thái lồng ngực, giải phóng áp lực cho tim và phổi hoạt động thuận lợi, mà còn kịp thời ngăn chặn những hệ lụy tâm lý trong giai đoạn trẻ đang phát triển.

Theo BSCKII. Nguyễn Văn Trường - Chuyên gia Ngoại Lồng ngực - Vú - Giáp, Hệ thống Y tế Vinmec, lõm lồng ngực là dị tật thành ngực bẩm sinh khá thường gặp. Bệnh không chỉ gây mất cân đối về hình thể mà ở một số trường hợp nặng, mức độ lõm tiến triển sẽ chèn ép và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim, phổi.

“Nhiều gia đình cho rằng đây chỉ là vấn đề thẩm mỹ nên trì hoãn điều trị. Tuy nhiên, với những trường hợp có chỉ định, việc can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp cải thiện ngoại hình mà còn góp phần nâng cao chức năng hô hấp, tim mạch và đặc biệt là giúp trẻ tự tin hơn trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày”, bác sĩ Trường chia sẻ.

Hy vọng mới cho những ca mắc dị tật phức tạp tại Hải Phòng và lân cận

Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, ê-kíp chuyên gia đã xây dựng kế hoạch điều trị “may đo” riêng theo thể trạng và độ tuổi của bệnh nhi. Ca phẫu thuật do BSCKII. Nguyễn Văn Trường phối hợp cùng ThS.BS Vũ Văn Quân - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu thực hiện, đánh dấu ca phẫu thuật nâng tạo hình lõm ngực đầu tiên được triển khai thành công tại Vinmec Hải Phòng.

Ca phẫu thuật áp dụng phương pháp Nuss - kỹ thuật điều trị lõm lồng ngực xâm lấn tối thiểu tiên tiến đang được triển khai rộng rãi tại các trung tâm ngoại khoa hàng đầu trên thế giới. So với phương pháp mổ mở truyền thống trước đây, Nuss sở hữu ưu điểm vượt trội khi chỉ cần hai đường rạch rất nhỏ ở hai bên thành ngực.

Dưới hướng dẫn của hệ thống nội soi hiện đại, thanh nâng ngực được đưa vào vị trí một cách chuẩn xác để nâng phần xương ức bị lõm. Phương pháp này giúp chỉnh hình lồng ngực với độ chính xác cao, hạn chế tối đa tổn thương mô, giảm mất máu, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhi.

Hình ảnh so sánh lồng ngực của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của người bệnh và gia đình khi đối mặt với phẫu thuật lồng ngực là tình trạng đau sau mổ. Giải quyết bài toán này, đội ngũ Gây mê - Hồi sức tại Vinmec Hải Phòng đã phối hợp nhịp nhàng, áp dụng kỹ thuật gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESPT4) kết hợp gây mê nội khí quản.

Nhờ chiến lược kiểm soát đau đa mô thức hiện đại, bệnh nhi giảm đáng kể cảm giác đau sau mổ, có thể vận động sớm, giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau mạnh và rút ngắn thời gian nằm viện.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là chỉnh hình lồng ngực thành công mà còn giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm đau hiệu quả và sớm trở lại cuộc sống bình thường”, ThS.BS Vũ Văn Quân cho biết.

Việc làm chủ và triển khai thành công ca phẫu thuật nâng tạo hình lõm ngực đầu tiên này đã đánh dấu bước tiến đột phá trong lĩnh vực ngoại khoa chuyên sâu tại Vinmec Hải Phòng. Giờ đây, người dân tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận có thể điều trị bằng các công nghệ y học hiện đại ngay tại quê nhà mà không phải chuyển tuyến gây tốn kém thời gian, chi phí và bỏ lỡ thời điểm vàng.