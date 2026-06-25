Vinmec Hải Phòng áp dụng thành công kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược

(VTC News) -

Nguy cơ mất chức năng vận động sau biến chứng không liền xương

Ba tháng sau ca phẫu thuật điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay phải, ông Matthew Thomas Lynch (42 tuổi, quốc tịch Anh) vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường.

Những cơn đau vùng vai phải kéo dài dai dẳng khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Cánh tay phải gần như không thể nâng lên. Các động tác đơn giản như mặc áo, lấy đồ vật hay với tay qua đầu đều bị hạn chế.

Ca phẫu thuật thay khớp vai đảo ngược được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình Vinmec Hải Phòng.

Khi đến thăm khám tại Vinmec Hải Phòng, kết quả đánh giá chuyên sâu cho thấy nguyên nhân không nằm ở việc hồi phục chậm sau chấn thương mà ở việc không liền xương sau phẫu thuật, kèm tiêu xương và thoái hóa khớp vai thứ phát.

Tình trạng này khiến cấu trúc giải phẫu vùng khớp vai bị phá hủy đáng kể, đẩy người bệnh vào nguy cơ mất chức năng vận động kéo dài nếu không được can thiệp bằng các giải pháp chuyên sâu.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Hải Phòng, đây là một trong những biến chứng nặng có thể gặp sau các trường hợp gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay.

“Trong một số trường hợp, xương không liền sau phẫu thuật có thể dẫn tới tiêu xương, thoái hóa khớp và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động. Khi cấu trúc khớp đã tổn thương nặng, các phương pháp bảo tồn hoặc kết hợp xương thông thường không còn mang lại hiệu quả như mong muốn”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Thách thức kép phía sau một ca thay khớp vai đảo ngược

Nếu thay khớp vai đảo ngược thường được áp dụng cho các trường hợp rách chóp xoay không thể phục hồi, thì trường hợp của ông Matthew đặt ra thách thức lớn hơn. Các bác sĩ phải giải quyết đồng thời nhiều tổn thương phức tạp, gồm tình trạng không liền xương, thiếu hụt xương và thoái hóa khớp vai.

Thực tế người bệnh sau nhiều tháng không liền xương, vùng đầu trên xương cánh tay đã bị tiêu xương và biến dạng đáng kể. Nhiều mốc giải phẫu quan trọng phục vụ định hướng trong phẫu thuật không còn nguyên vẹn, khiến việc tái tạo lại khớp vai đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt xương và biến dạng ổ chảo do thoái hóa tiến triển cũng làm tăng nguy cơ lỏng khớp hoặc suy giảm chức năng vận động nếu việc đặt khớp không đạt độ chính xác tối ưu.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Hải Phòng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc thay khớp đơn thuần mà là xử lý đồng thời nhiều tổn thương phức tạp tồn tại sau chấn thương. Với trường hợp của bệnh nhân người Anh, công tác lập kế hoạch trước mổ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Để xây dựng phương án điều trị tối ưu, ê-kíp Vinmec Hải Phòng đã sử dụng phần mềm lập kế hoạch phẫu thuật 3D chuyên sâu nhằm tái tạo toàn bộ cấu trúc khớp vai trên không gian ba chiều.

Từ dữ liệu này, các bác sĩ tính toán chi tiết vị trí đặt khớp, lựa chọn cấu hình khớp nhân tạo phù hợp và sử dụng hệ thống trợ cụ dẫn đường cá thể hóa (PSI - Patient Specific Instrument) được thiết kế riêng cho người bệnh nhằm tối ưu độ chính xác trong quá trình phẫu thuật.

Ngày 21/05, ca phẫu thuật được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh cùng ê-kíp Chấn thương Chỉnh hình Vinmec Hải Phòng.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải tháo bỏ toàn bộ hệ thống nẹp vít cũ, xử lý mô sẹo và các tổn thương tồn dư, đồng thời tái tạo lại nền xương để đặt hệ thống khớp vai nhân tạo đảo ngược. Ca phẫu thuật được thực hiện với độ chính xác cao nhằm đảm bảo độ vững của khớp, phục hồi trục vận động và tối ưu chức năng vai sau này.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, hệ thống khớp vai đảo ngược được đặt thành công, đạt độ vững tối ưu. Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát và bắt đầu chương trình phục hồi chức năng sớm dưới sự hướng dẫn của đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên chuyên khoa. Chỉ sau 24 giờ đầu hậu phẫu, tình trạng đau đã cải thiện rõ rệt, người bệnh có thể thực hiện các bài tập vận động nhẹ theo phác đồ phục hồi.

Bệnh nhân Matthew hồi phục tốt sau phẫu thuật thay khớp vai đảo ngược dưới sự điều trị của TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh.

Trước ngày xuất viện, ông Matthew bày tỏ sự hài lòng với kết quả điều trị: “Tôi thực sự ấn tượng với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế tại Vinmec Hải Phòng. Mọi người đều đã góp phần giúp tôi hồi phục.

Chất lượng chuyên môn, sự tận tâm trong chăm sóc và trải nghiệm điều trị ở đây hoàn toàn có thể sánh ngang với bất kỳ bệnh viện nào trên thế giới. Tôi sẽ tiếp tục tái khám và tập phục hồi chức năng theo đúng hướng dẫn để đạt kết quả tốt nhất”.

Thành công của ca phẫu thuật cho bệnh nhân người Anh đã khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật thay khớp chuyên sâu, ứng dụng công nghệ lập kế hoạch phẫu thuật 3D và cá thể hóa điều trị của đội ngũ Chấn thương Chỉnh hình Vinmec Hải Phòng, mở ra thêm cơ hội điều trị cho những ca bệnh khó ngay tại địa phương, giúp người bệnh tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến mà không cần chuyển lên các trung tâm lớn hoặc ra nước ngoài.