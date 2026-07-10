Vinmec Hải Phòng 'giải cứu' khớp gối lỏng lẻo cho người phụ nữ bằng gân tự thân

(VTC News) -

Nhờ được phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng kết hợp cùng chương trình phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, chị đã có thể tự tin tìm lại bước đi vững vàng như trước đây.

Tìm lại bước đi sau 1 năm sống chung với đứt dây chằng

Vụ tai nạn xảy ra từ năm 2025 khiến chị Đ.T.M.L. bắt đầu xuất hiện những cơn đau ở khớp gối trái. Ban đầu, cơn đau chỉ âm ỉ khi vận động mạnh, chị nghĩ tự nghỉ ngơi sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức ngày càng tăng, khớp gối thường xuyên lỏng lẻo khiến các sinh hoạt cơ bản như đi lại, lên xuống cầu thang hay đứng lâu trở nên khó khăn.

Nỗi lo lắng càng lớn hơn khi trước đó, chị từng phải phẫu thuật dây chằng và sụn chêm ở chân phải tại một cơ sở y tế khác. Vì vậy, khi khớp gối trái tiếp tục gặp sự cố, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn nơi điều trị.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hải Phòng thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước khớp gối trái. Tình trạng này làm mất đi độ vững của khớp, suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động.

Nếu kéo dài, khớp gối lỏng lẻo sẽ cọ xát liên tục, làm tăng nguy cơ rách sụn chêm, tổn thương sụn khớp và đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp sớm.

TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Vinmec Hải Phòng phân tích: “Dây chằng chéo trước đóng vai trò là ’bộ phanh‘ giữ vững khớp gối khi đi lại, đổi hướng hay vận động. Khi bộ phận này bị đứt hoàn toàn, điều trị bảo tồn rất khó giúp khớp phục hồi độ vững ban đầu, đặc biệt ở người trẻ tuổi còn nhu cầu đi lại cao.

Việc trì hoãn phẫu thuật quá lâu sẽ dẫn đến các tổn thương thứ phát nghiêm trọng cho sụn khớp, ảnh hưởng đến khả năng vận động lâu dài của người bệnh”.

Sau khi hội chẩn và đánh giá toàn diện, các chuyên gia thống nhất chỉ định phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước nhằm phục hồi chức năng khớp gối cho người bệnh.

Tái tạo dây chằng từ gân tự thân, trả lại tự do vận động cho người bệnh

Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cùng ê-kíp gồm: TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Hải Phòng và ThS.BSNT Vũ Đức Việt - Bác sĩ Ngoại Chấn thương chỉnh hình.

Nhằm tối ưu hiệu quả và độ bền cho khớp gối của bệnh nhân, ê-kíp đã lựa chọn kỹ thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân tự thân (gân Hamstring). Đây là tiêu chuẩn vàng đang được áp dụng rộng rãi tại các trung tâm chấn thương chỉnh hình hiện đại trên thế giới.

Việc sử dụng chính gân tự thân giúp tăng khả năng tương thích sinh học, tối ưu hóa quá trình liền gân, phục hồi độ vững chắc tự nhiên cho khớp gối và giảm thiểu tối đa nguy cơ đào thải so với dây chằng nhân tạo.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị nội soi độ phân giải cao, toàn bộ không gian trong khớp được hiển thị rõ ràng. Nhờ đó, các phẫu thuật viên có thể xử lý chính xác vị trí tổn thương qua các đường mổ siêu nhỏ. Phương pháp ít xâm lấn này giúp hạn chế tối đa tổn thương mô lành, giảm đau sau mổ và tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh sớm bước vào giai đoạn tập phục hồi chức năng.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng ứng dụng mô hình đa chuyên khoa giúp người dân tiếp cận chiến lược điều trị toàn diện.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công theo đúng phác đồ. Ngay sau mổ, bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng sát sao theo chương trình cá thể hoá. Sau 1 tháng, người bệnh có thể đi lại vững vàng, khớp gối sinh hoạt ổn định và không tồn tại bất kỳ cơn đau nào.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, điều trị đứt dây chằng chéo trước không chỉ là thực hiện thành công một ca phẫu thuật mà còn là cả một quá trình đồng hành cùng người bệnh.

“Kết quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ chỉ định đúng thời điểm, kỹ thuật phẫu thuật chính xác đến chương trình phục hồi chức năng bài bản sau mổ. Khi được điều trị theo đúng phác đồ, đa số người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường, thậm chí quay lại luyện tập và chơi thể thao sau khi phục hồi hoàn toàn”, GS Dũng cho biết.

Hiện nay, mô hình điều trị đa chuyên khoa (Chấn thương chỉnh hình - Gây mê hồi sức - Phục hồi chức năng) đối với các bệnh lý chấn thương thể thao đã được áp dụng toàn diện ngay tại Vinmec Hải Phòng.

Việc ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại cùng chiến lược điều trị theo chuẩn quốc tế giúp người bệnh được phục hồi toàn diện ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian và sớm trở lại cuộc sống bình thường.