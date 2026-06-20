VinFast VF 5 'nâng chuẩn' ô tô đầu đời cho người Việt

(VTC News) -

Xe đầu đời: “Đủ dùng” không còn là tiêu chuẩn

Nếu như trước đây, phân khúc xe hạng A chỉ cần đáp ứng nhu cầu cơ bản là di chuyển trong phố, chi phí thấp, dễ tiếp cận, thì trong những năm gần đây, khi thị trường đa dạng sản phẩm hơn, yêu cầu dành cho một chiếc xe “khởi điểm” cũng tăng lên với nhiều tiêu chí về vận hành, an toàn và công nghệ.

“Trước đây, tôi nghĩ xe đô thị thì chỉ cần đi từ A đến B. Nhưng khi sử dụng hàng ngày, nhất là giờ cao điểm, tôi mới thấy tầm quan trọng của một chiếc xe có động cơ lanh lẹ”, anh Hoàng Minh, một nhân viên IT tại TP.HCM vừa mua VinFast VF 5 cách đây 2 tháng, chia sẻ.

Thông số công suất 134 mã lực của VF 5 vượt xa mặt bằng chung các mẫu xe xăng hạng A, vốn cao nhất cũng chỉ khoảng 100 mã lực. Sự khác biệt cũng thể hiện rõ qua cảm giác vận hành với khả năng tăng tốc mượt, phản hồi nhanh, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc, cần sự dứt khoát khi nhập làn hoặc vượt xe.

Công nghệ an toàn trên xe cũng là điểm cộng được nhiều chủ xe chỉ ra. Với VF 5, khách hàng được tiếp cận các công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa... Trong đó, nhiều tính năng chỉ xuất hiện ở tầm giá 600-700 triệu đồng.

“Với một chiếc xe giá dễ tiếp cận, hướng đi của các hãng thường là tối giản trang bị. Trong khi đó, những gì người dùng nhận được ở VF 5 thật sự vượt kỳ vọng, có thể nói là tiệm cận xe phân khúc trên”, anh Minh khẳng định.

Đồng quan điểm, anh Trí Tài (Đồng Nai), chủ xe VF 5 từ năm 2024 cũng đánh giá cao tiện nghi công nghệ trên xe. Theo anh, một chiếc xe tầm giá 500 triệu đồng nhưng tích hợp sẵn Apple CarPlay/Android Auto, 2 màn hình điện tử, trợ lý ảo tiếng Việt là “của hiếm” trên thị trường.

Giải bài toán chi phí trong dài hạn

Với những người mua xe lần đầu, VF 5 còn giải quyết triệt để bài toán tài chính – yếu tố quan trọng bậc nhất đối với các gia đình, người trẻ chưa có nhiều tích lũy.

Nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030 cho xe điện chạy pin, khách hàng mua VF 5 tiết kiệm ngay được khoảng 50-60 triệu đồng vào thời điểm lăn bánh.

Cùng đó, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi bao gồm: “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination”, quà tặng 2 năm bảo hiểm (áp dụng tới hết 30/6), mang tới tổng ưu đãi trực tiếp lên tới hơn 62 triệu đồng. Số tiền để đưa VF 5 xuống đường bởi thế chỉ còn từ 470 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký).

Mặt khác, nhờ chính sách sạc pin miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029, người dùng VF 5 không còn phải cân nhắc chi phí nhiên liệu cho mỗi chuyến đi, mà có thể thoải mái sử dụng xe hằng ngày, thậm chí tự tin thực hiện những hành trình dài.

“Tôi chạy xe mỗi tháng tầm 2.000 km, chi phí sạc đã được VinFast hỗ trợ nên mỗi tháng dư ra vài triệu đồng so với xe xăng. Kể cả đến khi hết ưu đãi, tiền sạc hàng tháng cũng chưa đến 1 triệu”, anh Trí Tài nhận định.

Ngoài chi phí năng lượng, với đặc thù ít chi tiết cơ khí hơn, xe điện giúp người dùng tiết kiệm thêm những chi phí phát sinh như thay dầu, nhớt...

Mốc bảo dưỡng định kỳ lên tới 15.000 km - dài gấp 3 lần các mẫu xe xăng - cũng phù hợp với những người có lịch làm việc bận rộn, ít thời gian đưa xe vào xưởng. Đặc biệt, VF 5 được bảo hành tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, mang lại sự an tâm về dài hạn cho người lần đầu sở hữu ô tô.

“VF 5 giúp tôi xóa bỏ suy nghĩ rằng sở hữu ô tô đồng nghĩa với việc phải gánh thêm nhiều khoản chi mỗi tháng”, vị chủ xe khẳng định.

Với VF 5, người dùng Việt không còn phải lựa chọn giữa “chất lượng tốt” và “giá tốt”. Sự kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt, công nghệ an toàn và bài toán chi phí được tối ưu giúp mẫu xe điện này đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng mua xe lần đầu. Đây cũng là lý do VF 5 được coi là mẫu “xe quốc dân” của người Việt và liên tục nằm trong top đầu toàn ngành xe về doanh số.