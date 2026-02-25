Khách hàng Việt nói về VinFast VF 5: Mẫu xe điện thực dụng, kinh tế và đáng tiền

(VTC News) -

“Hoàn toàn hài lòng với lựa chọn VF 5”

Anh Nguyễn Bá Tình (Thanh Hóa) mua chiếc VF 5 từ tháng 1/2024. Thời điểm đó, mẫu xe này thuyết phục anh nhờ mức giá dễ tiếp cận và trải nghiệm lái ưng ý. Anh cho biết, xét về tổng thể, xe có khung gầm chắc, thân xe đầm và ổn định, vượt trội so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Đáng chú ý, xe sở hữu hệ số an toàn cao với 6 túi khí, tạo sự yên tâm rõ rệt khi lái.

Anh Tình cũng đánh giá cao về chất lượng pin xe. Trung bình 3-4 ngày chiếc VF 5 của anh mới cần sạc một lần. Suốt hơn 2 năm, chiếc xe đã làm tốt vai trò phương tiện di chuyển trong thành phố, cuối tuần về quê thăm ông bà cách nhà khoảng hơn 20 km.

Đồng quan điểm, anh Phùng Thế Trọng, chủ kênh Xế Cộng - người di chuyển trung bình tới 4.000 km trải nghiệm mỗi tháng bằng VF 5 - dành nhiều đánh giá tích cực cho mẫu A-SUV của VinFast. Theo reviewer này, VF 5 với vai trò một chiếc A-SUV chạy đô thị phát huy thế mạnh ở trong phố nhờ sự nhỏ gọn của kích thước, khoảng sáng gầm xe 160 mm và cảm giác lái tốt.

“Vận hành, cảm giác lái VF 5 vượt trội so với phân khúc hạng A, thậm chí là hạng A+. Không chỉ là sức mạnh động cơ giúp tăng tốc tốt, VF 5 còn có sự kết hợp hài hòa, thực dụng của hệ thống khung gầm, hệ thống treo, vô lăng… mang lại cảm giác thích thú cho người lái”, anh Trọng nhấn mạnh.

Không chỉ để “đi loanh quanh”, VF 5 còn thể hiện năng lực vận hành đáng nể trên những cung đường dài, đường đèo núi. Trong quá trình sử dụng, anh Nguyễn Bá Tình đã đưa chiếc xe của mình đi thử cung đường dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh vào dịp hè năm 2025. Trên lộ trình này, chiếc xe chỉ cần sạc một lần trong vòng 15 phút ở trạm dừng nghỉ cao tốc cho quãng đường hơn 300 km. Anh Tình cũng nhận xét, hệ thống trạm sạc hiện nay phủ rộng nên rất thuận tiện cho người sử dụng.

Trong khi đó, anh Phùng Thế Trọng lại đặt ra một thử thách khó hơn với chiếc xe của mình bằng cung đường lên cột cờ Lũng Cú. Tuy nhiên, VF 5 đã thể hiện khả năng vận hành ổn định trên các cung đường đèo khó ở khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc.

“Khi lái xe VF 5 qua đèo, nhờ mô-men xoắn lớn nên tôi chỉ cần nhấp ga là có thể nhẹ nhàng vượt qua. Vô lăng của xe cũng cho cảm giác cực tốt giúp mình có thể đánh lái nhẹ nhàng, cảm nhận phản hồi mặt đường và tự tin vượt qua các cung đường đèo”, anh Thế Trọng kể lại.

Chi phí vận hành siêu tiết kiệm

Không chỉ hài lòng về chất lượng, công năng, chi phí vận hành siêu tiết kiệm là điều giúp các khách hàng như anh Nguyễn Bá Tình cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

Về chi phí bảo dưỡng, anh Tình đánh giá VinFast VF 5 “nhẹ gánh hơn”. Theo anh, do là xe điện nên VF 5 không cần thay dầu động cơ, lọc gió, bugi hay các hạng mục bảo dưỡng định kỳ phức tạp. Nhờ đó, chi phí phát sinh thấp và dễ kiểm soát. Các lần kiểm tra chủ yếu tập trung vào hệ thống phanh, lốp, dung dịch làm mát pin và phần mềm với chi phí thấp.

Về chi phí nhiên liệu, hiện nay, VF 5 và các mẫu xe điện của VinFast đang áp dụng miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10/02/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe (tương ứng với quãng đường từ 1.500 đến 5.000 km/tháng).

Các trường hợp mua xe và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí sạc pin không giới hạn số lần trong khoảng thời gian trên. Theo đánh giá của anh Tình, các chính sách hiện nay giúp anh có thể chạy xe thoải mái mà gần như không tốn một đồng chi phí nhiên liệu.

Ngoài ra, trong thời gian này, khách hàng khi mua xe VF 5 vẫn sẽ nhận được những hỗ trợ hấp dẫn như ưu đãi 6% giá trị xe trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chương trình trả góp mua xe với lãi suất ưu đãi, 0 đồng vốn đối ứng.

Từ trải nghiệm thực tế của người dùng phổ thông đến đánh giá chuyên sâu của reviewer có kinh nghiệm, VinFast VF 5 đáp ứng tốt những yêu cầu cốt lõi của người mua: giá dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp, khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, an toàn tiện nghi vượt trội.