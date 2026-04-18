Vinamilk đồng hành sự kiện về dinh dưỡng thúc đẩy tăng chiều cao cho trẻ Việt

Ngày 18/4/2026, tại Viện Dinh Dưỡng, Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chuyên đề “Cập nhật các khuyến nghị về vi chất dinh dưỡng trong tăng trưởng chiều cao ở trẻ em”. Sự kiện thu hút 200 nhà khoa học, các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ đầu ngành nhi khoa, dinh dưỡng và đại diện cơ sở đào tạo, các tổ chức trong nước và quốc tế tham dự.

Hội thảo là sự kiện khoa học quan trọng của chuyên ngành Dinh dưỡng Nhi khoa, được tổ chức thường niên với mục tiêu tạo diễn đàn học thuật uy tín để các bác sĩ và các nhà khoa học trao đổi chuyên môn, cập nhật tiến bộ y khoa trong lĩnh vực chăm sóc dinh dưỡng nhi khoa.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS.BS Phan Bích Nga - Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa cho thấy hiện nay chiều cao trung bình của người Việt hiện vẫn còn khoảng cách so với khu vực và thế giới, đứng thứ 153/201 quốc gia.

Thấp còi không chỉ là thấp chiều cao hiện tại và tương lai mà còn ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, miễn dịch, khối cơ mà về lâu dài còn tăng nguy cơ thừa cân béo phì khi bước vào tuổi trưởng thành.

Dinh dưỡng cho tăng trưởng ở trẻ em bao gồm nhiều yếu tố, tuy nhiên vi chất dinh dưỡng là một trong những yếu tố mang tính cốt lõi, cho đến nay vai trò của các vi chất như Vitamin A, Calci, Sắt, Kẽm, Vitamin D trong tăng trưởng chiều cao đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu và nhiều khuyến nghị của các tổ chức chuyên ngành và vẫn đang tiếp tục được cập nhật hàng năm.

Do vậy, hội thảo lần này không chỉ dừng lại ở những con số về thực trạng thấp còi, thừa cân – béo phì hay thiếu vi chất dinh dưỡng mà còn phân tích sâu về "Cơ chế sinh học và thực hành lâm sàng" để góp phần giải quyết các vấn đề một cách tổng thể, dựa trên các khuyến nghị mới của các tổ chức chuyên ngành trên thế giới để đưa ra giải pháp dinh dưỡng toàn diện hơn nhằm thúc đẩy chiều cao của trẻ em Việt Nam.

Trong bài báo cáo tại hội thảo, TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục – Phó Chủ tịch Chi hội Dinh dưỡng Nhi khoa - đặc biệt nhấn mạnh vào sự kết hợp của các vi chất dinh dưỡng quan trọng nhằm tối ưu hóa quá trình khoáng hóa xương:

Vitamin D3 và Vitamin K2 (MK-7): Vitamin D3 giúp hấp thu Canxi, trong khi Vitamin K2 đóng vai trò "người dẫn đường", kích hoạt Osteocalcin để gắn Canxi vào nền xương, đồng thời giảm lắng đọng Canxi ngoài xương.Arginine: Axit amin thiết yếu kích thích tiết hormone tăng trưởng (GH) nội sinh và sản xuất IGF-1, hỗ trợ tăng trưởng cả về chiều cao và khối lượng xương.

Kẽm (Zinc) và Magiê: Kẽm là yếu tố quan trọng trong tổng hợp IGF-1 và phân chia tế bào, trong khi Magiê tham gia vào cấu trúc xương và điều hòa hơn 300 enzyme trong cơ thể.

Các báo cáo từ các chuyên gia PGS.TS Trương Tuyết Mai, PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu cũng đưa ra những thông tin về tình hình thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam và những khuyến nghị mới về vai trò và nhu cầu của các vi chất quan trọng.

Kết luận tại hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Khái - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam và Gs.Ts Nguyễn Công Khẩn – Nguyên Cục trưởng Cục khoa học và Đào tạo Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến nghị để cải thiện tầm vóc người Việt:

- Chú trọng sự cân đối giữa các vi chất, năng lượng và protein để phát huy tối đa hiệu quả tăng trưởng.

- Can thiệp sớm và kiên trì trong giai đoạn "cửa sổ cơ hội" (như 1000 ngày đầu đời và tiền dậy thì) là yếu tố quyết định để trẻ bắt kịp đà tăng trưởng.

- Đối với trẻ dư cân béo phì, mục tiêu không chỉ là giảm mỡ mà phải là tối ưu chiều cao thông qua chế độ ăn giàu vi chất và vận động hợp lý.

- Vai trò đột phá của các vi chất: "Kiềng ba chân" cho xương chắc khỏe. Canxi - Vitamin D3 - Vitamin K2 trong việc dẫn truyền canxi chính xác vào xương. Đặc biệt là vai trò của Arginine trong việc kích thích nồng độ hormone tăng trưởng (GH) và Kẽm trong sinh tổng hợp IGF-1.

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng - trong hội thảo này cũng nhấn mạnh đến thông điệp cốt lõi của hội thảo là "Tăng trưởng chất lượng" (Quality Growth). Nhiệm vụ của nhân viên y tế, gia đình, cộng đồng là giúp trẻ có xương dài hơn, chắc khỏe hơn, tăng mật độ khoáng xương và tăng khối cơ nạc thay vì chỉ tăng trưởng về kích thước hay cân nặng dựa trên khối mỡ thừa.

Việc phối hợp giữa giáo dục gia đình, vận động thể lực và bổ sung vi chất dinh dưỡng đúng cách là giải pháp mang tính chiến lược, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Vinamilk là nhà tài trợ bạc đồng hành cùng sự kiện này.

