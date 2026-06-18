Viettel Store ưu đãi lớn 'x3 ưu đãi' mừng Ngày của Cha

(VTC News) -

Từ ngày 18 - 21/6, khách hàng đăng ký thành viên được giảm thêm đến 5%, tham gia quay số trúng phiếu mua sắm trị giá tới 20 triệu đồng và mua phụ kiện chính hãng giảm đến 50%++.

Nổi bật trong chương trình là hàng loạt sản phẩm công nghệ mới với mức giá ưu đãi. iPhone 17 Pro Max 256GB chỉ từ 35,99 triệu đồng. Apple Watch SE 3 GPS 44mm còn 7,39 triệu đồng và được giảm thêm 500.000 đồng khi mua kèm iPhone 17 Series.

Đối với người dùng Android, Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB có giá từ 28,99 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+ hoặc thẻ tín dụng Techcombank. Khách hàng còn được hỗ trợ trả góp 0%, thu cũ đổi mới giảm tới 5 triệu đồng và ưu đãi gói cước Viettel lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó là nhiều ưu đãi phụ kiện, tai nghe, đồng hồ thông minh Samsung.

Ở phân khúc phổ thông và tầm trung, Viettel Store mang đến nhiều lựa chọn như Honor X8d giá 6,59 triệu đồng, OPPO A6T Pro giá 8,59 triệu đồng, Redmi Note 15 từ 5,39 triệu đồng và TECNO Spark 50 giá 4,29 triệu đồng cùng nhiều quà tặng, hỗ trợ trả góp và trợ giá thu cũ.

Ngoài smartphone, nhiều thiết bị công nghệ khác cũng được giảm giá như Galaxy Watch8 LTE 40mm còn 7,19 triệu đồng, Huawei Watch GT6 46mm còn 4,15 triệu đồng và loa Bluetooth Edifier MR3 chỉ 1,69 triệu đồng.

Chương trình diễn ra từ 18 - 21/6, chi tiết khách hàng truy cập website Viettel Store hoặc tổng đài 1800.8123.