iPhone 17 Pro Max vẫn đang tìm chủ nhân trong sinh nhật Viettel Store 20 tuổi

Sau gần 20 ngày diễn ra chương trình “Sinh nhật 20 rực rỡ – Mua là có quà”, Viettel Store ghi nhận nhiều sản phẩm công nghệ như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, máy tính bảng và phụ kiện đã tìm được chủ nhân. Tuy nhiên, giải thưởng giá trị nhất là iPhone 17 Pro Max 256GB trị giá 36,79 triệu đồng vẫn chưa có người may mắn nhận được.

Hiện minigame “Mở bất ngờ - Quà rực rỡ” trên landing page chính thức vẫn thu hút đông đảo khách hàng tham gia. Với hóa đơn từ 500.000 đồng, khách hàng sẽ nhận lượt mở quà trực tuyến để có cơ hội săn nhiều phần thưởng công nghệ giá trị.

Ngoài iPhone 17 Pro Max 256GB, chương trình còn tặng nhiều sản phẩm như OPPO Enco Buds 3, Honor Pad X8a cùng các phụ kiện hiện đại khác. Đặc biệt, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng Techcombank được giảm thêm 500.000 đồng khi mua hàng tại Viettel Store.

Bên cạnh minigame kết thúc ngày 31/5, hệ thống còn triển khai chương trình quay số may mắn với giải thưởng là phiếu mua sắm trị giá 20 triệu đồng dành cho khách hàng mua điện thoại, laptop, phụ kiện, sim số, bảo hiểm và nhiều dịch vụ khác. Chương trình diễn ra từ 06/05 đến 30/06/2026, quay số ngẫu nhiên qua random.org để đảm bảo minh bạch.

Ngoài ra, Viettel Store còn tổ chức flash sale và livestream ưu đãi hằng tuần với nhiều deal độc quyền, quà tặng hấp dẫn.