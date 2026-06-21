Vietlott 21/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 21/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 21/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 21/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 21/6 - Xổ số Mega 6/45 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/6/2026 - Vietlott Mega 6/45 21/6

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 19/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/6/2026

Vietlott 19/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/6/2026

- Vietlott 17/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/6/2026

Vietlott 17/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/6/2026

- Vietlott 14/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026

Vietlott 14/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 14/6/2026

- Vietlott 12/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/6/2026

Vietlott 12/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/6/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn phổ biến của Vietlott, thu hút đông đảo người tham gia nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Các kỳ quay được tổ chức theo lịch cố định hằng tuần để người chơi dễ dàng theo dõi.

- Trường hợp có điều chỉnh về thời gian quay số hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức cùng mạng lưới điểm bán vé trên toàn quốc.

- Hoạt động quay thưởng được vận hành bằng thiết bị công nghệ hiện đại và có sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan trong mỗi kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người tham gia nên tìm hiểu kỹ quy định dự thưởng, cơ cấu trả thưởng và các thủ tục nhận giải để tránh những nhầm lẫn không đáng có.

- Một vé số chỉ được công nhận hợp lệ khi được Vietlott phát hành đúng quy cách, còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách nát hay chỉnh sửa. Đồng thời, các con số trên vé phải đáp ứng điều kiện trúng thưởng theo kết quả quay số.

- Mỗi vé dự thưởng chỉ áp dụng cho một kỳ quay cụ thể. Nếu giao dịch được thực hiện quá gần thời điểm quay số, hệ thống có thể tự động ghi nhận cho kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng giải cần thực hiện việc nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ hết hiệu lực lĩnh giải theo quy định.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể nhận tiền thưởng tại các điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục.

- Trường hợp trúng thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người nhận giải cần đến trực tiếp trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để hoàn tất việc xác minh và nhận thưởng theo quy định hiện hành.

- Công tác trả thưởng luôn được Vietlott triển khai theo quy trình rõ ràng, minh bạch và đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi xổ số cần từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia hoạt động xổ số.

- Mọi giải thưởng của Vietlott đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam. Trường hợp khoản trúng thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, người nhận giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định hiện hành.

- Khi tham gia mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần cung cấp và cập nhật thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để phục vụ việc xác minh tài khoản và hỗ trợ nhận thưởng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 21/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.