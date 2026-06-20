Vietlott 20/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 20/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 20/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 20/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Vietlott 11/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ luật chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot giá trị lớn, có thể tích lũy lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Kỳ quay số mở thưởng được tổ chức vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, với quy trình diễn ra công khai, minh bạch và có sự giám sát theo đúng quy định.

- Khi có thay đổi về lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi dễ dàng theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Hết thời hạn này, quyền nhận thưởng sẽ không còn giá trị.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng cần xuất trình vé còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không rách, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc chi trả được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền theo quy định.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu rồi mới tiến hành kiểm tra vé.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể mang vé đến trụ sở Vietlott, văn phòng đại diện hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu người nhận.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần xác minh thêm thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng lớn, trong đó nổi bật là Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay chưa có người trúng.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 áp dụng cho trường hợp trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với mức khởi điểm từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn theo cơ chế tăng dần.

- Ngoài hai giải Jackpot, người chơi còn có thể nhận các mức thưởng khác như trúng 5 số khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng theo quy định.

- Giá tham gia mỗi bộ số chỉ từ 10.000 đồng. Nếu một vé đủ điều kiện nhiều giải, Vietlott sẽ chi trả theo mức giải có giá trị cao nhất.

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