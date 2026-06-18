Vietlott 18/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 18/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 18/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 18/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 18/6 - Xổ số Power 6/55 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/6/2026 - Vietlott Power 6/55 18/6

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 18/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 16/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/6/2026

Vietlott 16/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 16/6/2026

- Vietlott 13/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/6/2026

Vietlott 13/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 13/6/2026

- Vietlott 11/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/6/2026

Vietlott 11/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 11/6/2026

- Vietlott 9/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/6/2026

Vietlott 9/6, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/6/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút nhiều người tham gia nhờ cách chơi đơn giản cùng cơ hội chinh phục các giải Jackpot có giá trị cộng dồn lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Hoạt động quay số mở thưởng được diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Quy trình quay thưởng được tổ chức minh bạch, công khai và tuân thủ đầy đủ các quy định giám sát hiện hành.

- Trong trường hợp điều chỉnh lịch quay số hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin trên các nền tảng chính thức như website, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi thuận tiện theo dõi.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Theo quy định của Vietlott, vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, quyền nhận thưởng sẽ không còn hiệu lực.

- Khi làm thủ tục nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình tờ vé còn nguyên vẹn, đầy đủ thông tin, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi nội dung trên vé. Việc chi trả có thể được thực hiện tại các điểm tiếp nhận hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền.

- Để việc đối chiếu kết quả chính xác hơn, người chơi nên chờ hệ thống hoàn tất cập nhật dữ liệu sau khi quay thưởng. Thông thường, khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc là thời điểm thích hợp để kiểm tra kết quả trên vé dự thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng giải có thể đến trực tiếp trụ sở Vietlott, các văn phòng đại diện hoặc địa điểm trả thưởng được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận thưởng. Sau khi vé được xác thực hợp lệ, giải thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu của người nhận.

- Trong những trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần kiểm tra thêm thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi quá trình xác minh hoàn tất và có kết luận chính thức theo đúng quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Power 6/55 thu hút đông đảo người chơi nhờ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, trong đó nổi bật là Jackpot 1 dành cho vé khớp toàn bộ 6 số dự thưởng. Giải thưởng này có giá trị khởi điểm từ 30 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng.

- Ngoài ra, Jackpot 2 được trao cho trường hợp trùng 5 số chính cùng 1 số đặc biệt. Mức thưởng ban đầu từ 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn theo cơ chế tích lũy tương tự.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, người chơi còn có cơ hội nhận nhiều mức thưởng khác theo quy định như trùng 5 số nhận khoảng 40 triệu đồng, trùng 4 số nhận 500.000 đồng và trùng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Chi phí tham gia chỉ từ 10.000 đồng cho mỗi bộ số dự thưởng. Trường hợp một vé đủ điều kiện nhận nhiều giải cùng lúc, Vietlott sẽ thực hiện chi trả theo mức giải có giá trị cao nhất.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 18/6/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.