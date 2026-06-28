Vietlott 28/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 28/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 28/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 28/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

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- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và cơ hội sở hữu các giải thưởng có giá trị lớn. Các kỳ quay số được tổ chức theo lịch cố định hằng tuần để người chơi dễ dàng theo dõi.

- Nếu lịch quay số hoặc thời điểm công bố kết quả có sự điều chỉnh, Vietlott sẽ thông báo nhanh chóng trên website chính thức, ứng dụng di động và toàn bộ hệ thống điểm bán vé trên cả nước.

- Mỗi kỳ quay thưởng đều được thực hiện bằng hệ thống thiết bị hiện đại và diễn ra dưới sự giám sát của các đơn vị có thẩm quyền, góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và khách quan trong quá trình quay số.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 hiệu quả, người chơi nên dành thời gian tìm hiểu kỹ cách chơi, điều kiện dự thưởng, cơ cấu giải thưởng cũng như quy định về việc lĩnh giải trước khi mua vé.

- Vé dự thưởng chỉ có giá trị khi được Vietlott phát hành đúng quy định, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Đồng thời, dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay số của hạng giải tương ứng.

- Mỗi tờ vé chỉ được sử dụng cho một kỳ quay thưởng duy nhất. Nếu mua vé quá gần thời điểm quay số, hệ thống có thể tự động ghi nhận cho kỳ quay kế tiếp.

- Người sở hữu vé trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng được phép nhận thưởng tại các điểm bán vé hoặc đại lý do Vietlott ủy quyền. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để hoàn tất việc xác minh thông tin và nhận thưởng theo đúng quy định.

- Việc chi trả giải thưởng luôn được Vietlott thực hiện theo quy trình rõ ràng, công khai và đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cũng như tính minh bạch cho mọi người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ những người từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc cấm mới được phép tham gia dự thưởng Vietlott.

- Mọi khoản tiền thưởng đều được Vietlott thanh toán bằng đồng Việt Nam. Đối với các giải thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành trước khi nhận thưởng.

- Khi mua vé thông qua các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân đầy đủ và chính xác để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu thông tin và hỗ trợ quá trình nhận giải khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 28/6/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.