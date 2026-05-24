Video khoảnh khắc loạt tiếng súng vang lên gần Nhà Trắng, phóng viên vội vàng tìm nơi trú ẩn

Nhiều phóng viên đang tác nghiệp gần Nhà Trắng phải lập tức tìm nơi trú ẩn sau khi hàng loạt tiếng súng vang lên tối 23/5 (giờ địa phương). Vụ nổ súng khiến một nghi phạm thiệt mạng và một người qua đường bị thương.

Trong video được chia sẻ trên mạng xã hội X, phóng viên cấp cao phụ trách Nhà Trắng của ABC News, Selina Wang, cũng ghi lại khoảnh khắc cô đang quay video cập nhật tình hình thì liên tiếp nghe thấy các tiếng súng phía sau. Nữ phóng viên lập tức cúi xuống trú ẩn trong lều tác nghiệp gần Nhà Trắng.

Selina Wang nghe thấy tiếng súng khi đưa tin ở gần Nhà Trắng. (Nguồn: X/@selinawangtv)

Một video khác do CBS News ghi lại cho thấy một phóng viên đang thực hiện bản tin trực tiếp thì phải ngắt lời giữa chừng sau khi nhiều tiếng súng vang lên gần bãi cỏ phía Bắc Nhà Trắng (North Lawn). Đoạn video cũng ghi lại phản ứng an ninh khẩn cấp quanh khu phức hợp tổng thống Mỹ.

Phóng viên CBS News đang phát trực tiếp thì bất ngờ phải ngắt lời và tìm chỗ trú ẩn sau khi tiếng súng vang lên. (Nguồn: X/CBS qua @royanewsenglish)

Phóng viên phụ trách Quốc hội của NBC News, Julie Tsirkin, đang chuẩn bị lên sóng từ Nhà Trắng thì nhiều tiếng súng bất ngờ vang lên ở khu vực gần đó. (Nguồn: X/@NBC10Boston)

Theo AP, vụ việc xảy ra gần giao lộ phố 17 và đại lộ Pennsylvania NW, cách Nhà Trắng khoảng một dãy nhà. Mật vụ Mỹ cho biết một người đã tiếp cận chốt kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng, rút súng từ trong túi và nổ súng vào các sĩ quan làm nhiệm vụ.

Lực lượng Mật vụ đã bắn trả, khiến nghi phạm bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Một người qua đường cũng bị trúng đạn, song chưa rõ do đạn của nghi phạm hay lực lượng chức năng.

Mật vụ Mỹ xác nhận không có sĩ quan nào bị thương và Tổng thống Donald Trump có mặt trong Nhà Trắng vào thời điểm đó không bị ảnh hưởng.

Sau vụ việc, cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường quanh Nhà Trắng để phục vụ điều tra.