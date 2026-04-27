Nổ súng tiệc báo chí Nhà Trắng để lộ lỗ hổng 'hàng rào' an ninh bảo vệ ông Trump

(VTC News) -

Vụ nổ súng xảy ra gần bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao đang buộc giới chức Mỹ phải rà soát lại toàn bộ phương án an ninh.

Theo hai cựu đặc vụ Mật vụ và ba quan chức cấp cao Mỹ, lực lượng liên bang cơ bản đã thực hiện đúng kế hoạch bảo vệ khi kịp thời ngăn chặn nghi phạm trước khi tiếp cận khu vực tầng hầm khách sạn Washington Hilton – nơi ông Trump dự kiến phát biểu tối 25/4.

Các đặc vụ Mật vụ Mỹ lập tức bao quanh Tổng thống Donald Trump và đưa ông rời sân khấu sau vụ nổ súng bên ngoài phòng tiệc trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 tại Washington. (Ảnh: AP/Alex Brandon)

Tuy vậy, việc một số khách mời vẫn nghe rõ tiếng súng bắn về phía một đặc vụ Mật vụ cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại trong hệ thống bảo vệ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi an ninh quanh ông Trump được cho rằng đã được siết chặt sau hai âm mưu ám sát trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Một vấn đề nổi lên là phạm vi vành đai bảo vệ. Các cựu quan chức cho rằng tại những sự kiện đông người, đặc biệt ở không gian mở như khách sạn lớn, Mật vụ cần mở rộng vòng kiểm soát ra xa hơn – dù điều này đồng nghĩa với việc gia tăng bất tiện cho công chúng.

Thực tế, tại bữa tối nói trên, khách tham dự phải đi qua cổng từ để vào phòng tiệc, nhưng việc tiếp cận toàn bộ khuôn viên khách sạn lại chỉ cần vé mời. Thậm chí, theo một nguồn tin trực tiếp tham gia công tác tổ chức, đã có người thử sử dụng vé của năm trước để vào.

Giới chức nhận định nghi phạm nhiều khả năng đã “lách” qua lớp kiểm soát cơ bản này bằng cách nhận phòng khách sạn từ vài ngày trước sự kiện, từ đó tiếp cận khu vực bên trong mà không bị chú ý.

Sau sự cố, nhiều lực lượng thực thi pháp luật - từ Cảnh sát Tư pháp Mỹ đến Cơ quan An ninh Ngoại giao - đã nhanh chóng sơ tán các khách mời. Tuy nhiên, sự tham gia của nhiều đơn vị bảo vệ các nhân vật cấp cao khác nhau cũng bộc lộ hạn chế trong việc phối hợp.

Các thành viên lực lượng thực thi pháp luật phản ứng tại hiện trường trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, tối thứ Bảy, ngày 25/4/2026, tại Washington. (Ảnh: AP/Tom Brenner)

Phân tích video và âm thanh của Reuters cho thấy Tổng thống Trump được đưa rời sân khấu chỉ hơn 30 giây sau loạt đạn cuối cùng.

Trong khi đó, một số quan chức nội các rời khỏi khu vực chậm hơn đáng kể: Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. mất ít nhất 100 giây, còn Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mất khoảng 150 giây.

Ông Bill Gage, cựu thành viên Đội phản ứng tấn công của Mật vụ, nhận định các cuộc đánh giá sau sự cố nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc đẩy các chốt kiểm tra an ninh ra xa hơn, đồng thời cải thiện quy trình sơ tán và phối hợp giữa các lực lượng.

Trong khi đó, ông Don Mihalek, cựu đặc vụ từng tham gia bảo vệ các kỳ tiệc tương tự, cho rằng việc đảm bảo an ninh tại một địa điểm rộng và phức tạp như Washington Hilton từ lâu đã là thách thức.

“Chắc chắn họ sẽ phải xem xét lại toàn bộ phương án và có thể mở rộng thêm vành đai an ninh sau sự việc này”, ông nói.

Bản thân Tổng thống Trump cũng thừa nhận khách sạn này “không phải là một công trình đặc biệt an toàn”.

Khách sạn Washington Hilton, nơi xảy ra vụ nổ súng tối thứ Bảy. (Ảnh: AP)

Nghi phạm bất ngờ vì an ninh lỏng lẻo

Đáng chú ý, trong một tuyên bố được cho là của nghi phạm và do New York Post đăng tải, đối tượng này bày tỏ sự ngạc nhiên trước mức độ an ninh tại sự kiện.

“Tôi tưởng sẽ có camera ở mọi góc, phòng bị theo dõi, đặc vụ vũ trang dày đặc, máy dò kim loại khắp nơi… Nhưng thực tế thì không có gì”, nghi phạm viết.

Sau vụ việc, một số quan chức và nhân vật có ảnh hưởng đã kêu gọi đẩy nhanh kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhằm tăng cường kiểm soát an ninh.

Dự án này trước đó bị tòa án liên bang đình chỉ do chưa được Quốc hội phê duyệt, dù sau đó phán quyết đã được tòa phúc thẩm tạm hoãn.

Theo các quan chức Mỹ, một cuộc rà soát tổng thể về công tác bảo vệ tổng thống và nội các đang được chuẩn bị, có thể dẫn tới những điều chỉnh quan trọng trong thời gian tới.

Mật vụ Mỹ khẳng định hệ thống an ninh hoạt động hiệu quả, phòng tiệc là nơi an toàn nhất Trong bối cảnh xuất hiện nhiều nghi vấn về công tác an ninh tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, Mật vụ Mỹ khẳng định mạng lưới bảo vệ đã vận hành đúng kế hoạch và khu vực an toàn nhất trong khách sạn thời điểm đó chính là phòng tiệc. Các quan chức tham gia đảm bảo an ninh cho sự kiện nói với CBS News rằng Tổng thống Donald Trump được giữ lại trong phòng tiệc trước khi được hộ tống rời đi, do tại đây đã bố trí các đội chiến thuật đặc biệt. Những đội này duy trì liên lạc vô tuyến với lực lượng ở phía sau hội trường cũng như các nhân sự hoạt động bí mật bên trong, liên tục xác nhận tình hình “đã an toàn”. Các quan chức cũng cho biết không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn việc một người vào khách sạn hoặc nhận phòng từ trước, bởi theo họ, tại Mỹ không thể cấm một cá nhân mang vũ khí bước vào khách sạn.