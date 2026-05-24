Nổ súng gần Nhà Trắng, 2 người bị thương

CBS News dẫn các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết vụ nổ súng xảy ra gần khuôn viên Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C. tối 23/5 (giờ Mỹ), khiến hai người bị thương, trong đó có một nghi phạm đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát phong tỏa các tuyến phố xung quanh Nhà Trắng ở Washington ngày 23/5. (Ảnh: AP)

Trên mạng xã hội X, Mật vụ Mỹ cho biết cơ quan này “đã nắm được thông tin về các báo cáo có tiếng súng gần phố 17 và đại lộ Pennsylvania NW”, khu vực chỉ cách Nhà Trắng một dãy nhà, và đang “phối hợp xác minh với lực lượng tại hiện trường”. Các nguồn tin của CBS News cho biết có khoảng 15-30 phát súng nổ ra.

Theo nguồn tin điều tra, hai người bị thương gồm một nghi phạm và một người qua đường nghi bị trúng đạn. Nghi phạm được xác định đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi người còn lại bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện địa phương điều trị.

Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại dinh thự vào khoảng 16h cùng ngày. Tuy nhiên, chưa rõ ông có còn ở trong khuôn viên Nhà Trắng vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra hay không.

Trong bài đăng trên X, phóng viên cấp cao phụ trách Nhà Trắng của ABC News, Selina Wang, chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô nghe thấy “âm thanh giống như hàng chục phát súng” và lập tức cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp.

Wang cho biết khi đó cô đang thực hiện công việc quen thuộc của các phóng viên Nhà Trắng - tự quay video bằng điện thoại để đăng mạng xã hội. Trong đoạn video, cô đang nói về những phát biểu trước đó cùng ngày của ông Trump liên quan tới khả năng đạt thỏa thuận với Iran thì tiếng súng bất ngờ vang lên.

Video: Selina Wang nghe thấy tiếng súng khi đưa tin ở gần Nhà Trắng.

Sở Cảnh sát đô thị Washington cho biết trên tài khoản X rằng Mật vụ Mỹ đang xử lý hiện trường và khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này. Địa điểm xảy ra vụ nổ súng cũng gần nơi một tay súng từng phục kích hai thành viên Vệ binh Quốc gia bang Tây Virginia hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong vụ việc đó, binh sĩ quân đội Mỹ Sarah Beckstrom, 20 tuổi, đã thiệt mạng vì vết thương quá nặng, trong khi Andrew Wolfe, khi đó 24 tuổi, bị thương nguy kịch. Nghi phạm Rahmanullah Lakanwal đã bị truy tố.

Vụ việc ngày 23/5 xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ nổ súng tại buổi tiệc có Tổng thống Donald Trump tham dự. Giới chức Mỹ mô tả vụ việc hôm 25/4 là âm mưu ám sát Tổng thống Trump. Trong đó, nghi phạm Cole Tomas Allen bác bỏ cáo buộc âm mưu sát hại ông Trump và hiện vẫn bị giam giữ trong hệ thống nhà tù liên bang.

Sau vụ việc đó, các đặc vụ Mật vụ Mỹ bắn một nghi phạm bị cáo buộc nổ súng nhằm vào lực lượng an ninh gần Đài tưởng niệm Washington, cũng nằm gần Nhà Trắng.

Michael Marx, 45 tuổi, đến từ bang Texas, bị truy tố liên quan tới vụ nổ súng ngày 4/5. Một thiếu niên đứng gần hiện trường bị thương trong vụ việc này.