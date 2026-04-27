Nghi phạm vụ nổ súng tiệc báo chí Nhà Trắng gửi 'tuyên ngôn' cho gia đình

Nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng đã gửi email mang tính “tuyên ngôn” cho gia đình, nêu kế hoạch nhắm vào các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump theo thứ tự “từ cấp cao xuống thấp”, theo bản sao CBS News thu thập.

Cole Allen, 31 tuổi, cho biết lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách tham dự không phải mục tiêu chính, nhưng vẫn có thể bị tấn công nếu cản trở hắn tiếp cận các quan chức.

“Tôi thực sự hy vọng mọi thứ không đi đến mức đó”, hắn viết.

Cole Allen, 31 tuổi, nghi phạm vụ nổ súng tại tiệc báo chí Nhà Trắng.

Theo quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Allen đã lao qua một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài khu vực tổ chức tiệc, mang theo súng săn, súng ngắn và dao. Tổng thống Trump cùng các quan chức nhanh chóng được sơ tán, và sự kiện bị hủy ngay sau đó.

Nguồn tin thực thi pháp luật cho biết anh trai của Allen, sau khi nhận được email và lo ngại về nội dung, đã gọi cảnh sát tại bang Connecticut vào tối thứ Bảy để cảnh báo.

Giới chức cho biết họ đã thu giữ thêm các tài liệu tại nhà riêng của nghi phạm ở Torrance, bang California, cũng như trong phòng khách sạn tầng 10 tại khách sạn Washington Hilton – nơi diễn ra sự kiện.

Trong email, Allen sử dụng giọng điệu khá bình thản, đôi lúc mang tính mỉa mai. “Xin chào mọi người! Có lẽ hôm nay tôi đã khiến nhiều người bất ngờ”, hắn viết, đồng thời xin lỗi cha mẹ vì nói rằng mình đi phỏng vấn mà không nói rõ đó là “cho danh sách truy nã gắt gao nhất”.

Allen cũng xin lỗi đồng nghiệp và học viên vì viện cớ “tình huống cá nhân khẩn cấp”, cho rằng khi mọi người đọc được email thì có thể anh ta đã phải nhập viện, ám chỉ những chấn thương do tự gây ra.

Allen khai lên kế hoạch tấn công vì không muốn “tội ác” của chính quyền “nhuốm lên tay mình”. Dù không nêu đích danh Tổng thống Trump hay sự kiện cụ thể, người này nói sẽ nhắm vào các quan chức “từ cấp cao xuống thấp”, nhưng “không bao gồm ông Patel”, ám chỉ Giám đốc FBI cũng tham dự buổi tiệc.

Nghi phạm viết rằng sẽ không nhắm vào Mật vụ, Cảnh sát Điện Capitol hay Vệ binh Quốc gia trừ khi “cần thiết”, đồng thời bày tỏ hy vọng họ “mặc áo giáp”. Một đặc vụ Mật vụ bị bắn trong vụ việc đã mặc áo chống đạn và được xuất viện vào Chủ nhật.

Allen cũng cho biết sẽ sử dụng đạn ghém thay vì đạn xuyên nhằm “giảm thiểu thương vong” do khả năng xuyên tường thấp hơn.

Trong “tuyên ngôn”, Allen tự đặt ra các phản đối giả định và đưa ra phản biện. Trước lập luận rằng với tư cách là người lai da đen – da trắng, hắn không nên thực hiện hành vi này, Allen đáp: “Tôi không thấy ai khác làm thay”.

“Tôi không mong được tha thứ, nhưng nếu có cách nào khác để tiếp cận gần như vậy, tôi đã chọn”, hắn viết, ám chỉ sự kiện.

Ở phần cuối email, Allen chỉ trích công tác an ninh, cho rằng “không có an ninh đúng nghĩa” tại quá trình di chuyển, trong khách sạn và tại sự kiện. Hắn nói nếu là một đặc vụ Iran, hắn có thể mang theo súng máy mà không bị phát hiện. Do khách sạn Washington Hilton vẫn hoạt động bình thường với nhiều không gian công cộng, lực lượng Mật vụ chỉ kiểm soát các khu vực cụ thể thay vì toàn bộ tòa nhà.

Các thành viên lực lượng thực thi pháp luật phản ứng tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, ngày 25/4/2026, tại Washington. (Ảnh: AP/Tom Brenner)

Sau vụ việc, em gái của Allen nói với các nhà điều tra rằng hắn thường sử dụng ngôn từ “cực đoan”, đôi khi nhắc đến việc làm “điều gì đó” để giải quyết những vấn đề mà hắn cho là tồn tại trong xã hội, luật liên bang và chính quyền Nhà Trắng.

Buổi tiệc tối hôm thứ Bảy có hơn 2.500 người tham dự, là sự kiện tôn vinh Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Tổng thống Trump trước đây thường từ chối tham dự nhưng năm nay đã nhận lời, và cho biết muốn tổ chức lại sự kiện trong vòng 30 ngày tới.

Nghi phạm dùng cầu thang nội bộ để né khu vực công cộng của khách sạn Theo các nguồn tin thực thi pháp luật, nghi phạm đã sử dụng cầu thang bên trong khách sạn để tránh các khu vực công cộng đông người. Hình ảnh camera giám sát cho thấy đối tượng rời phòng ở tầng 10 của khách sạn Washington Hilton, mặc đồ đen và mang theo súng săn, súng ngắn cùng nhiều con dao trong một túi đen. Các nguồn tin cho biết nghi phạm đã chạy xuống khoảng 10 tầng qua cầu thang nội bộ, qua đó tránh được các khu vực công cộng được giám sát chặt chẽ trong khách sạn. Sau đó, đối tượng xuất hiện tại khu vực sân hiên – cùng tầng với sảnh dẫn vào thảm đỏ của sự kiện – chỉ cách một trong những lối vào chính của phòng tiệc vài mét, nơi buổi dạ tiệc đang diễn ra. Tại đây, nghi phạm bắt đầu chạy nước rút. Ngay sau đó, các sĩ quan thuộc Đơn vị Đồng phục của Mật vụ Mỹ đã tiếp cận và khống chế nghi phạm chỉ vài giây sau khi hắn xuất hiện. Theo quy trình tiêu chuẩn, lực lượng chức năng lập tức cởi bỏ trang phục tối màu của đối tượng và kiểm tra túi xách để đảm bảo hắn không mang theo thêm vũ khí hoặc thiết bị nổ. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, khoảng 20h36, hoạt động kiểm tra an ninh đã bắt đầu thu hẹp. Theo giới chức, các máy dò kim loại dùng để kiểm tra khách mời đã được tháo dỡ, và không có thêm khách nào được phép vào phòng tiệc. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên chương trình “60 Minutes”, Tổng thống Donald Trump cho biết ông “không khiến mọi việc dễ dàng” cho lực lượng Mật vụ khi họ tìm cách đưa ông rời khỏi khách sạn, vì ông muốn quan sát tình hình. Ông nói mình “được bao quanh bởi những người rất giỏi”, nhưng đã yêu cầu họ “chờ một chút” để đánh giá diễn biến sự việc.