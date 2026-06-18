Vỉa hè Thái Nguyên 'lột xác' sau kẻ vạch: Người đi bộ hết nơm nớp lo sợ

(VTC News) -

Nằm trong kế hoạch giải quyết "điểm nghẽn" trật tự đô thị của tỉnh Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng đang đồng loạt ra quân kẻ vạch sơn phân định lối đi bộ và vị trí đỗ xe.

Chiến dịch "tái cấu trúc" vỉa hè này được áp dụng đồng bộ trên 8 tuyến đường huyết mạch, sầm uất nhưng từng là "điểm nóng" lộn xộn: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Dương Tự Minh, Bắc Kạn, Hùng Vương và Việt Bắc.

Kẻ vạch sơn phân định lối đi dành riêng cho người đi bộ và vị trí đỗ xe trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ

Theo quy định, lối đi bộ phải rộng tối thiểu 1,5m và bảo đảm thông thoáng tuyệt đối; các vị trí đỗ xe cũng được quy hoạch rõ ràng về kích thước. Đặc biệt, tại những khu vực vỉa hè hẹp hoặc vướng hạ tầng kỹ thuật, chính quyền kiên quyết ưu tiên dành trọn diện tích cho người đi bộ nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

Sáng kiến '3 lối đi' tách biệt

Trực tiếp chỉ đạo thi công tại hiện trường, anh Ngô Ất Hợi, cán bộ đơn vị thi công chia sẻ chi tiết về phương án tổ chức giao thông tĩnh độc đáo này, hiện tại, đơn vị đang thi công tại đường Hoàng Văn Thụ.

"Không gian vỉa hè sẽ được chia tách làm 3 lối đi rõ rệt: Một là làn dành cho xe máy ở sát bên trong cùng; hai là làn ở giữa dành riêng cho người đi bộ; ba là khu vực bên ngoài sát lòng đường dành cho xe ô tô đỗ", anh Hợi cho biết thêm.

Cũng theo anh Hợi, ngay sau khi hoàn thành đường Hoàng Văn Thụ, đơn vị sẽ lập tức triển khai thi công đồng loạt trên các tuyến đường còn lại như Lương Ngọc Quyến, Việt Bắc, Dương Tự Minh, Bắc Kạn và Hùng Vương.

Kẻ vạch sơn phân định lối đi dành riêng cho người đi bộ và vị trí đỗ xe trên các tuyến đường hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, đại diện đơn vị thi công bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các hộ dân và hộ kinh doanh ven đường tiếp tục tạo điều kiện, bàn giao mặt bằng thông thoáng để đội ngũ công nhân hoàn thành dự án sớm hơn tiến độ đề ra.

Chủ kinh doanh bất ngờ ủng hộ

Ông Trần Kháng, trú tại phường Phan Đình Phùng, cho rằng việc kẻ vạch phân định rõ ràng các khu vực sử dụng vỉa hè giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

“Bây giờ có lối đi riêng cho người đi bộ, có chỗ để xe máy và khu vực đỗ ô tô rõ ràng nên rất thuận tiện. Các thành phố lớn đã triển khai từ lâu, nay địa phương mình thực hiện, người dân chúng tôi rất phấn khởi”, ông Kháng nói.

Theo ông Kháng, việc phân chia cụ thể từng khu vực giúp hạn chế tình trạng đỗ xe tùy tiện, đồng thời tạo cảm giác an toàn và văn minh hơn cho người tham gia giao thông.

Cùng chung quan điểm, bà Nguyễn Thị Minh, người thường xuyên đi bộ tập thể dục trên đường Minh Cầu, cho biết trước đây việc đi bộ trên vỉa hè gặp nhiều khó khăn do xe máy, biển quảng cáo và hàng hóa lấn chiếm.

“Nhiều lúc tôi phải đi xuống lòng đường vì không còn lối đi. Từ khi kẻ vạch sơn, vỉa hè thông thoáng hơn hẳn. Người đi bộ có không gian riêng nên cảm thấy yên tâm và an toàn hơn rất nhiều, không còn nơm nớp lo sợ xe đâm nữa”, bà Minh chia sẻ.

Kẻ vạch sơn phân định lối đi bộ rộng tối thiểu rộng 1,5 m, đảm bảo an toàn cho người đi bộ

Không chỉ người dân, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn cũng đánh giá cao hiệu quả của việc sắp xếp lại không gian vỉa hè.

Ông Trần Văn Hùng, chủ cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, cho biết ban đầu ông lo ngại việc siết chặt quản lý vỉa hè có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc bố trí các vị trí đỗ xe hợp lý đã giúp khách hàng thuận tiện hơn khi đến mua sắm.

“Khi có khu vực đỗ xe được phân định rõ ràng, khách đến cửa hàng cảm thấy yên tâm hơn. Phố xá cũng gọn gàng, ngăn nắp hơn trước, việc kinh doanh vì thế thuận lợi hơn”, ông Hùng cho hay.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Mai Trọng Tấn Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc kẻ vạch sơn không đơn thuần là giải pháp kỹ thuật mà còn là giải pháp quản lý đô thị lâu dài, hướng tới thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng vỉa hè của người dân.

“Phường Phan Đình Phùng là khu vực lõi đô thị trung tâm của tỉnh, có áp lực lớn về giao thông và hoạt động kinh doanh. Việc phân định rõ công năng từng phần vỉa hè sẽ giúp hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường; nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Khi giao thông tĩnh được tổ chức khoa học, giao thông động cũng sẽ thông suốt, an toàn hơn”, ông Tấn cho biết thêm.

Cũng theo ông Tấn, việc tổ chức lại không gian vỉa hè trên các tuyến phố trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, nâng cao mỹ quan, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hình thành nếp sống văn minh, hiện đại trong cộng đồng dân cư.