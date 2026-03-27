Vì sao người Tây Tạng không ăn cá?

(VTC News) -

Trên "nóc nhà thế giới" – cao nguyên Tây Tạng bao la, thiên nhiên không chỉ ban tặng cho con người những dãy núi tuyết vĩnh cửu mà còn cả hệ thống hồ nước trong xanh và những dòng sông bắt nguồn từ mạch ngầm tinh khiết. Tuy nhiên, du khách đến đây sẽ rất ngạc nhiên khi món cá không nằm trong thực đơn truyền thống.

Lý do người Tây Tạng không ăn cá

Nhiều nền văn hóa coi cá là nguồn protein quý giá, nhưng người Tây Tạng lại duy trì sự kiêng kị sâu sắc với loài vật này. Đây không đơn thuần là sở thích ẩm thực mà là sự kết tinh của đức tin tôn giáo, quan niệm tâm linh và sự thích nghi sinh tồn khắc nghiệt qua hàng ngàn năm.

Sự khác biệt này tạo nên một nét đặc trưng độc đáo trong văn hóa Tây Tạng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do thực sự đằng sau việc từ chối nguồn thực phẩm dồi dào ngay trước mắt. Để hiểu được điều này cần đi sâu vào thế giới quan của người dân bản địa, nơi ranh giới giữa đời thực và tâm linh luôn hòa quyện vào nhau.

Người Tây Tạng không ăn cá như các nền văn hóa khác. (Ảnh: Flickr)

Quan niệm về lòng từ bi

Lý do quan trọng nhất và phổ biến nhất bắt nguồn từ triết lý của Phật giáo Tây Tạng, cụ thể là khái niệm về lòng từ bi đối với mọi chúng sinh. Trong quan niệm của người Tạng, mọi sinh mạng đều bình đẳng và việc sát sinh là một nghiệp xấu cần tránh.

Tuy nhiên, để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, họ vẫn buộc phải ăn thịt. Khi phải lựa chọn giữa việc giết một con bò Tây tạng (bò Yak) hay nhiều con cá để cung cấp cùng một lượng thực phẩm cho gia đình, người Tây Tạng chọn con bò.

Bò Yak có kích thước lớn, thịt của nó có thể nuôi sống một gia đình hoặc cả một cộng đồng nhỏ trong nhiều tuần, thậm chí cả tháng. Trong khi đó, để có được một bữa ăn no cho cùng số người, họ sẽ phải tước đi sinh mạng của hàng chục, hàng trăm con cá nhỏ.

Với logic "giảm thiểu tối đa số lượng cái chết", ăn cá bị coi là hành vi gây ra quá nhiều nghiệp chướng không cần thiết. Họ thà lấy đi một sinh mạng lớn để nuôi sống nhiều người còn hơn là sát hại hàng loạt sinh mạng nhỏ chỉ cho một bữa ăn duy nhất.

Bò Tây Tạng (Yak) là nguồn thực phẩm chính của người dân bản địa. (Ảnh: MoutainJeky)

Văn hóa thủy táng

Văn hóa Tây Tạng nổi tiếng với những hình thức mai táng đặc biệt, trong đó có thủy táng và điểu táng (thiên táng). Đối với người dân ở một số vùng gần sông hồ, thủy táng là hình thức đưa thi thể người quá cố xuống dòng nước để trở về với tự nhiên.

Họ tin rằng cá chính là những thực thể tiếp nhận phần xác của tổ tiên, là những "người canh giữ linh hồn" dưới nước hoặc ít nhất là một phần của chu kỳ tái sinh gắn liền với người thân đã khuất. Việc ăn cá, do đó, trở thành điều cấm kỵ vì gợi lên cảm giác thiếu tôn trọng.

Người Tây Tạng quan niệm rằng nếu ăn cá, có khả năng họ đang xâm phạm vào một phần thân thể của những người đã khuất. Mối liên kết tâm linh này mạnh mẽ đến mức nó tạo ra rào cản tâm lý tự nhiên, khiến cá không bao giờ được coi là thực phẩm trong tâm thức của họ. Đối với họ, sông hồ không phải là "kho thức ăn" mà là những nghĩa trang linh thiêng cần được bảo vệ và tôn trọng.

Từ văn hóa thủy táng nên người Tây Tạng rất tôn kính các dòng sông. (Ảnh: TibetJourney)

Thủy thần trong tín ngưỡng bản địa

Trước khi Phật giáo trở nên phổ biến, người Tây Tạng có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo Bön – một hình thức tín ngưỡng bản địa thờ phụng các thế lực tự nhiên. Trong hệ thống niềm tin này, các nguồn nước như sông, suối và hồ là nơi trú ngụ của các vị thần nước gọi là "Lu" (tương tự như loài Rồng hoặc Naga).

Cá được xem là con dân, là vật nuôi hoặc thậm chí là sứ giả của các vị thủy thần này. Xâm hại đến cá đồng nghĩa với việc xúc phạm các vị thần, điều có thể dẫn đến những hình phạt khủng khiếp như bệnh tật, hạn hán hoặc tai ương cho cả cộng đồng.

Dù Phật giáo đã thay thế Bön giáo làm tôn giáo chính, nỗi sợ hãi và sự tôn kính cổ xưa đối với các vị thần dưới nước vẫn còn sâu đậm. Người Tây Tạng giữ khoảng cách với việc đánh bắt cá như một cách để duy trì sự hòa hợp với các thế lực siêu nhiên đang cai quản nguồn sống của mình.

Tại Tây Tạng, cá được xem như sứ giả của thần linh. (Ảnh: TibetJourney)

Thói quen ẩm thực

Trên cao nguyên Tây Tạng, khí hậu cực kỳ lạnh giá và khắc nghiệt, cơ thể con người cần một lượng calo và chất béo rất lớn để giữ ấm. Thịt bò Yak và thịt cừu, với hàm lượng protein và chất béo bão hòa cao, cung cấp năng lượng hiệu quả hơn nhiều so với thịt cá vốn mang tính "hàn" (lạnh) theo quan niệm y học cổ truyền.

Bên cạnh đó, lối sống du mục truyền thống của người Tạng gắn liền với việc chăn thả gia súc trên các thảo nguyên. Việc chăn nuôi bò và cừu giúp họ chủ động được nguồn thực phẩm, sữa và lông để dệt áo ấm.

Trong khi đó, đánh bắt cá đòi hỏi phải định cư gần nguồn nước và cần các công cụ chuyên dụng, vốn không phù hợp với tính chất di chuyển liên tục của các bộ lạc du mục. Sự kết hợp giữa nhu cầu năng lượng và phương thức sinh tồn đã khiến thịt gia súc trở thành lựa chọn ưu tiên tuyệt đối, đẩy cá ra khỏi danh mục thực phẩm cần thiết.

Lợi ích sinh thái của việc kiêng ăn cá

Nhìn từ góc độ khoa học và sinh thái, việc không ăn cá cũng mang lại những lợi ích to lớn cho sự cân bằng môi trường trên cao nguyên. Cá ở các hồ nước lạnh thường có tốc độ sinh trưởng rất chậm do nhiệt độ thấp và lượng oxy hòa tan ít.

Một con cá ở Tây Tạng có thể mất hàng chục năm để trưởng thành. Nếu đánh bắt đại trà, quần thể cá sẽ nhanh chóng bị tuyệt diệt và không thể phục hồi kịp. Người Tây Tạng từ lâu đã hiểu rõ mối quan hệ cộng sinh này.

Trong môi trường khắc nghiệt, các loài cá tại Tây Tạng phát triển rất chậm. (Ảnh: TibetJourney)

Các hồ nước trên cao nguyên như Namtso hay Yamdrok đều là những hồ linh thiêng và cũng là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng nhất. Việc duy trì hệ sinh thái dưới nước ổn định giúp đảm bảo chất lượng nguồn nước không bị ô nhiễm. Bằng cách không đánh bắt cá, họ vô tình đã thực hiện một chiến lược bảo tồn thiên nhiên cực kỳ hiệu quả, giữ cho những hồ nước này luôn trong sạch và đầy sức sống qua hàng thế kỷ, tránh được thảm họa sinh thái do khai thác quá mức.