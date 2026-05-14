Ca sỹ Miu Lê chưa bị khởi tố hình sự trong vụ án dùng ma túy ở Hải Phòng

Trong báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại Cát Bà thuộc Đặc khu Cát Hải. Trong số những bị can này, không có ca sỹ Miu Lê.

Theo nội dung báo cáo, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an Đặc khu Cát Hải tiến hành kiểm tra Cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu tại địa chỉ Thôn 2 Cát Bà, Đặc Khu Cát Hải, TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan công an phát hiện 6 người dương tính với các chất ma túy khác nhau, trong đó có ca sỹ Miu Lê ở tại khu bãi tắm Tùng Thu thuộc Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cụ thể, gồm: Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội); Đoàn Thị Thuý An (sinh năm 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng), có 2 quốc tịch: Việt Nam và Mỹ; Vũ Thái Nam (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (sinh năm: 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), là ca sỹ có nghệ danh Miu Lê và Vũ Khương An (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), là đối tượng có 2 quốc tịch: Việt Nam và Canada.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều vật chứng gồm: đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính các chất ma tuý Ketamine, Cocaine, Nimetazepam,… Ngoài ra còn thu giữ trong balo của Vũ Thái Nam một túi nilon bên trong chứa 5,35 gam ma tuý Ketamine.

Tiến hành giám định thử phản ứng với các chất ma tuý toàn bộ các đối tượng, kết quả cả 6 đối tượng đều dương tính với nhiều chất ma tuý gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh.

Từ ngày 7/5 đến 9/5, Đoàn Thị Thuý An mời bạn bè gồm: Lê Ánh Nhật (ca sỹ Miu Lê), Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến cơ sở lưu trú trên chơi. Phong rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma tuý tổng hợp “nước vui”, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Từ đêm 9/5/2026, tại cơ sở lưu trú trên, Phong đã pha ma tuý “nước vui” vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn, sau đó đưa cho mọi người cùng sử dụng. Cả nhóm sử dụng ma tuý đến khoảng 5h ngày 10/5/2026 thì dừng lại cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện.

Đối với túi ma tuý Ketamine thu giữ trong balo của Nam, tài liệu điều tra xác định là ma tuý của Phong gửi Nam cất giữ hộ để sử dụng sau.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Riêng Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định đây là những đối tượng được thụ hưởng nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.