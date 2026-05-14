Mua bán lợn nhiễm tả châu Phi về giết mổ bán ra thị trường, 3 người bị khởi tố

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (sinh năm 1993) và Lê Văn Hợi (sinh năm 1983) trú tại xã Thọ Xuân về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Trong đó, Lê Mạnh Đáng bị bắt tạm giam; Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tước đó, ngày 29/4, nhận được tin báo của quần chúng về việc cơ sở giết mổ tại xã Thọ Phú mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cử lực lượng phối hợp với Công an xã Thọ Phú kiểm tra, xác minh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành quyết định khởi tố với các bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công an xác định số lợn bệnh tại đây được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lam thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ.

Tổng cộng, 2 người này mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Cơ quan điều tra cũng xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 28 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản. Từ ngày 26/4, đàn lợn của Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh. Mặc dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng.

Dù biết rõ tình trạng lợn bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con lợn của Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời. Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn, các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus “dịch tả lợn Châu Phi”.

Qua vụ án trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm và người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết hoặc sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh, cần kịp thời báo cho cơ quan thú y, chính quyền hoặc lực lượng công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, tránh để dịch bệnh lây lan.

Các cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm cần chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ nhập nguồn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan chức năng kiểm dịch theo quy định. Mọi hành vi thu mua, tiêu thụ động vật mắc bệnh, không bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.