Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?

(VTC News) -

Thái Lan vốn nổi tiếng là một quốc gia du lịch có sự hiếu khách và một kho tàng văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, đằng sau những trải nghiệm du lịch hiện đại, xứ sở Chùa Vàng vẫn duy trì những quy tắc ứng xử và kiêng kỵ ngầm định đầy thú vị mà du khách cần lưu tâm.

Một trong những điều gây tò mò nhất là các tài xế bản địa thường tỏ ra e dè hoặc ngăn cản việc ăn mía khi lên xe. Đây không đơn thuần là hành vi cá biệt mà là sự tổng hòa của 4 lý do cốt lõi từ niềm tin tôn giáo đến an toàn cá nhân.

Các chuyến xe Tuk Tuk ở Thái Lan thường e dè khách hàng ăn mía. (Ảnh: Expire Thailand)

Nguyên nhân người Thái Lan ngăn du khách ăn mía khi lên xe

Sự thấu hiểu những quy tắc của người Thái Lan giúp du khách không chỉ tránh được những ánh nhìn thiếu thiện cảm từ người bản địa mà còn đảm bảo cho chuyến hành trình nơi đây luôn bình an và thuận lợi. Các nguyên nhân bao gồm:

Sự tôn kính dành cho nữ thần bảo hộ Mae Yanang

Lý do đầu tiên và mang đậm màu sắc văn hóa nhất chính là niềm tin vào sự hiện diện của Mae Yanang, vị nữ thần bảo hộ cho các phương tiện giao thông (xa xưa là chỉ riêng tàu thuyền, giờ có cả tàu xe nói chung). Trong tâm thức của người Thái, mỗi chiếc xe từ xe Tuk TUk, taxi cho đến xe khách đường dài, đi thuyền đều là một không gian linh thiêng.

Nữ thần Mae Yanang luôn ngự trị, dõi theo để dẫn đường và bảo vệ hành khách khỏi những tai nạn rủi ro. Du khách sẽ dễ dàng nhận thấy sự thành kính này qua những vòng hoa nhài tươi thắm hoặc những dải lụa ngũ sắc được treo trang trọng ở vị trí gương chiếu hậu.

Những dải lụa tại Thái Lan là thể hiện lòng thành đến nữ thần Mae Yanang. (Ảnh: Autovilla)

Việc ăn mía đòi hỏi người ăn phải liên tục nhả bã. Đây bị coi là hành vi thiếu lịch sự và không tôn trọng vị thần này. Người Thái tin rằng một không gian bừa bãi với bã mía vương vãi sẽ làm phật lòng Mae Yanang, từ đó khiến chuyến đi mất đi sự bảo hộ và dễ gặp phải những điều không may mắn trên hành trình di chuyển.

Nỗi lo côn trùng

Các tài xế Thái Lan cũng lo ngại các vấn đề vệ sinh và sự xâm nhập của côn trùng trong môi trường nhiệt đới nóng ẩm. Thái Lan là quốc gia có khí hậu đặc thù, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài kiến và côn trùng nhỏ sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh chóng.

Mía với hàm lượng đường tự nhiên cao và mùi thơm nồng nàn chính là chất dẫn dụ yêu thích nhất đối với các loại côn trùng này. Khi hành khách nhai mía trên xe, nước mía rất dễ bị nhỏ giọt xuống sàn, bã mía rơi vào kẽ ghế da, tạo nên môi trường lý tưởng để côn trùng kéo đến làm tổ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, kiến có thể chui vào các kẽ hở, gây mất vệ sinh cho những hành khách tiếp theo. Thậm chí, chúng còn tiềm ẩn nguy cơ làm hư hỏng nội thất đắt tiền và khiến chủ xe phải tốn kém rất nhiều chi phí để xử lý triệt để.

Thái Lan có khí hậu rất phù hợp để côn trùng phát triển. Người Thái Lan còn sáng tạo ra các món ngon từ côn trùng. (Ảnh: Hotels)

Lo ngại voi hoang dã

Tại các tỉnh miền núi hoặc những khu vực gần vườn quốc gia như Khao Yai, voi hoang dã thường xuyên xuất hiện trên các trục đường chính. Chúng là những "kẻ hảo ngọt" thực thụ với khứu giác cực kỳ nhạy bén.

Đã có rất nhiều trường hợp ghi nhận voi hoang dã chặn đầu xe du lịch chỉ vì chúng đánh hơi thấy mùi mía tỏa ra từ bên trong khoang hành khách. Khi một chú voi khổng lồ phát hiện ra món khoái khẩu, bản năng tìm kiếm thức ăn có thể khiến chúng trở nên kích động, dùng vòi quật mạnh vào thành xe hoặc thậm chí lật nhào phương tiện để "đòi quà".

Việc mang mía lên xe trong những hành trình xuyên rừng vô tình biến chiếc xe thành một mục tiêu di động, đặt tính mạng của tài xế và toàn bộ hành khách vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc trước sức mạnh của thiên nhiên hoang dã.

Voi hoang dã tấn công xe chở mía trên quốc lộ ở Thái Lan. (Ảnh: CGTN)

An toàn khi di chuyển

Việc ăn mía đòi hỏi người ăn phải dùng lực răng mạnh. Khi xe di chuyển, đặc biệt là lúc phanh gấp hoặc đi vào đoạn đường xóc, việc cầm một thanh mía cứng trong miệng hoặc tay có thể gây ra những chấn thương không đáng có cho răng miệng hoặc vùng mặt. Đây cũng là lý do mang tính thực tế.