Vì sao gấu Bắc Cực vẫn phát triển khỏe mạnh bất chấp băng tan?

Trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu cảnh báo băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ làm giảm cơ hội săn mồi của gấu Bắc Cực, dẫn đến nạn đói và sụt cân không thể tránh khỏi.

Vì vậy, họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng gấu Bắc Cực trên đảo Svalbard của Na Uy đang khỏe mạnh hơn dự kiến ​​bất chấp số ngày không có băng tăng lên.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports, thay vì trở nên gầy hơn, sau những đợt suy giảm ban đầu vào khoảng năm 1995, cả gấu đực và gấu cái đều tăng cân và tích mỡ trong cơ thể.

Các nhà nghiên cứu tin rằng gấu Bắc Cực có thể cải thiện thể trạng do sự phục hồi của tuần lộc, hải mã và hải cẩu cảng, những loài trước đây bị con người săn bắt quá mức.

Họ cho rằng việc diện tích băng biển thu hẹp đang đẩy hải cẩu vòng vào những khu vực băng trôi nhỏ, khiến chúng dễ bị săn tìm hơn.

"Sự cải thiện thể trạng trong giai đoạn băng biển giảm đáng kể là điều bất ngờ", nhà khoa học Jon Aars của Viện Nghiên cứu Địa cực Na Uy (NPI), một trong những tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh.

Jon Aars chia sẻ vào năm 2003, khi bắt đầu công việc tại NPI, ông được dự báo gấu ở Svalbard (quần đảo của Na Uy thuộc Bắc Băng Dương) sẽ có ít hơn khoảng hai tháng tiếp cận băng biển trong giai đoạn 2000 - 2019. Ông cảnh báo chúng có thể gầy đi, kéo theo nguy cơ suy giảm khả năng sống sót, sinh sản và số lượng.

"Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại khi gấu Bắc Cực hiện có thể trạng tốt, dù phải ở trên đất liền lâu hơn. Theo ông, lời giải thích hợp lý là chúng đã thích nghi bằng cách tận dụng các nguồn thức ăn trên đất liền để bù đắp cho thời gian săn mồi trên băng bị rút ngắn", Jon Aars chia sẻ thêm.

Có khoảng 2.650 con gấu Bắc Cực ở vùng biển Barents xung quanh Svalbard và quần thể này vẫn ổn định, mặc dù nhiệt độ đã tăng 2 độ C mỗi thập kỷ kể từ năm 1980.

Các chuyên gia cho biết gấu mẹ dường như vẫn có thể nuôi con và không có bằng chứng về sự suy giảm quần thể gấu con như những dự đoán trước đó.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn theo dõi thận trọng. Đồng tác giả báo cáo Andrew Derocher, từ Đại học Alberta, cảnh báo khả năng phục hồi này chỉ là tạm thời và cho biết gấu Bắc Cực đang "tận dụng tối đa tình hình" nhưng "không thích nghi về mặt di truyền".

Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ 1.188 hồ sơ của 770 con gấu Bắc cực trưởng thành, được gây mê và đo đạc các chỉ số cơ thể từ năm 1992 đến năm 2019, so sánh những thay đổi trong “chỉ số thành phần cơ thể” để đánh giá lượng mỡ dự trữ và tình trạng cơ thể.

Bình luận về nghiên cứu, Tiến sĩ John Whiteman, nhà nghiên cứu khoa học tại Polar Bears International, cho biết kết quả này mang tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, khi thể trạng gấu tại Svalbard gần như không thay đổi đáng kể trong giai đoạn 1995 - 2019, dù băng biển suy giảm rõ rệt.

Theo ông, một số yếu tố đặc thù của khu vực có thể đang hỗ trợ gấu Bắc Cực, như nguồn thức ăn đa dạng giúp loài này linh hoạt thích nghi khi điều kiện thay đổi, đồng thời duy trì phạm vi sinh sống nhỏ hơn, từ đó giảm nhu cầu năng lượng.

"Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn không thay đổi, gấu Bắc Cực vẫn cần băng biển, trong khi môi trường này đang thu hẹp do biến đổi khí hậu", ông Whiteman nói.