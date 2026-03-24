ISS khép lại sứ mệnh 25 năm, kinh tế không gian bước vào cuộc chơi mới

(VTC News) -

Sau hơn 25 năm vận hành liên tục, Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) - phòng thí nghiệm hiện đại nhất của nhân loại ngoài không gian - đang tiến gần đến ngày "nghỉ hưu" vào năm 2030.

Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, chuyển giao vai trò duy trì sự hiện diện của con người tại Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) từ các chính phủ sang các tập đoàn tư nhân.

Tuy nhiên, việc đảm bảo không có "khoảng trống quỹ đạo" giữa thời điểm ISS nghỉ hưu và khi các trạm thương mại sẵn sàng là một thách thức kỹ thuật và kinh tế khổng lồ.

Hình ảnh Trạm Vũ trụ Quốc tế được chụp từ tàu con thoi Discovery trong sứ mệnh STS-105 năm 2001, ghi lại khoảnh khắc tách khỏi ISS sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (Nguồn: NASA)

Phòng thí nghiệm vi trọng lực cho khoa học

LEO không chỉ là một vị trí địa lý, mà là môi trường nghiên cứu đặc thù với điều kiện vi trọng lực.

Tại đây, các nhà khoa học có thể thực hiện những thí nghiệm không thể làm được trên Trái đất, từ việc nuôi cấy tế bào mô người, phát triển các loại thuốc mới, đến nghiên cứu sự biến đổi của vật liệu trong môi trường chân không.

Tiến sĩ Heather Pringle, Giám đốc điều hành của Space Foundation, nhận định: "Nghiên cứu tại quỹ đạo thấp là bước đệm thiết yếu để nhân loại hiểu rõ các tác động sinh học trước khi thực hiện những hành trình xa hơn như lên sao Hỏa. Nếu không có các trạm vũ trụ duy trì liên tục, tiến trình khoa học vũ trụ của nhân loại sẽ bị gián đoạn nghiêm trọng".

Phi hành gia NASA Jessica Watkins và Bob Hines làm việc trên thí nghiệm XROOTS tại Trạm Vũ trụ Quốc tế, sử dụng hệ thống Veggie để thử nghiệm trồng cây không đất bằng phương pháp thủy canh và khí canh. (Nguồn: NASA)

Để thay thế cho ISS khổng lồ nhưng cũ kỹ, các công ty tư nhân đang phát triển những mô hình trạm không gian linh hoạt và chuyên hóa hơn.

Chẳng hạn, Vast Space (Haven-1) có trụ sở chính ở California, hướng tới việc phóng trạm đơn mô-đun sớm nhất vào năm 2027. Với thiết kế tối giản và hiện đại, đây được coi là sản phẩm "khả thi tối thiểu" để duy trì hoạt động nghiên cứu ngắn hạn.

Trong khi đó, Axiom Space ở Texas dự kiến phóng các mô-đun thương mại gắn vào ISS từ năm 2028, sau đó tách ra để hoạt động độc lập. Đây là chiến lược chuyển giao mềm dẻo, tận dụng hạ tầng có sẵn.

Ngoài ra còn có Orbital Reef phát triển bởi Blue Origin & Sierra Space, được thiết kế như một "khu công nghiệp đa chức năng", cung cấp không gian cho cả nghiên cứu khoa học, sản xuất dược phẩm và du lịch vũ trụ

Bài toán kinh tế và mô hình tư nhân

Việc xây dựng ISS tiêu tốn hơn 150 tỷ USD và chi phí vận hành hàng năm lên tới 3 tỷ USD. Chuyển sang mô hình thương mại, mục tiêu là giảm chi phí nhờ sự cạnh tranh và tối ưu hóa vận hành.

Dù được gọi là "thương mại hóa", nhưng trong giai đoạn đầu, các cơ quan hàng không quốc tế vẫn sẽ là những khách hàng lớn nhất. Tuy nhiên, tầm nhìn xa hơn là một nền kinh tế quỹ đạo tự chủ, nơi các công ty dược phẩm, vật liệu và du lịch sẵn sàng chi trả để sở hữu một vị trí trên không gian.

"Chúng ta cần một môi trường sống ngoài Trái đất để phục vụ nghiên cứu và tăng trưởng kinh tế bền vững", ông Phil Scully, đối tác quản lý của Balerion Space Ventures, chia sẻ. "Mặc dù lợi nhuận đầu tư có thể mất nhiều năm mới thu được, nhưng tiềm năng từ các sản phẩm 'Made in Space' là vô cùng lớn".

Dù các doanh nghiệp tư nhân như Vast hay Axiom đã huy động được hàng trăm triệu USD, nhưng việc thiết kế, thẩm định và phóng một trạm vũ trụ mới trong vòng chưa đầy 5 năm là thử thách cực đại.

Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phê duyệt ngân sách hay kỹ thuật cũng có thể khiến các nhà khoa học mất đi "ốc đảo" nghiên cứu trên quỹ đạo.

Hình ảnh 3D mô phỏng trạm vũ trụ Tiangong của Trung Quốc đang bay quanh quỹ đạo Trái đất. (Nguồn: Getty Images)

Bên cạnh đó, việc trạm Thiên Cung của Trung Quốc đang vận hành ổn định cho thấy sự đa dạng của các thực thể trên quỹ đạo. Trong tương lai, sự chung sống của nhiều trạm vũ trụ từ các quốc gia và công ty khác nhau sẽ tạo ra một mạng lưới hạ tầng huyết mạch cho thương mại toàn cầu.

Việc thay thế ISS không chỉ là một thách thức kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt trong mô hình kinh tế không gian. Quỹ đạo thấp đang dần trở thành nền tảng cho cả nghiên cứu khoa học lẫn thương mại toàn cầu.

Nếu quá trình chuyển giao được thực hiện đồng bộ và quyết liệt, nhân loại sẽ có một hạ tầng bền vững để tiếp tục khám phá vũ trụ và mở ra một nền kinh tế mới ngoài Trái đất.