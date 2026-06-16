VF 8 thế hệ mới: Nâng cấp toàn diện, chi phí sở hữu khó cạnh tranh

(VTC News) -

Linh hoạt hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn

Theo giới quan sát, sức hút của VF 8 thế hệ mới trước hết đến từ việc VF 8 mới đã thay đổi đáng kể về nền tảng kỹ thuật, khả năng vận hành và mức độ hoàn thiện sản phẩm.

Phiên bản mới được phát triển trên nền tảng điện - điện tử theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm – mang tới nhiều nâng cấp so với bản tiền nhiệm. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các mẫu xe truyền thống, khi phần mềm ngày càng đóng vai trò trung tâm trong quản lý vận hành, điều phối năng lượng, hỗ trợ người lái và nâng cấp trải nghiệm qua vòng đời sản phẩm.

Một thay đổi đáng chú ý là khối lượng xe được giảm tới 600 kg so với phiên bản tiền nhiệm. Chuyên gia Chu Hữu Thọ (kênh AutoBikes Vietnam) đánh giá, sự thay đổi về trọng lượng, đồng thời kết hợp với hệ dẫn động cầu trước, sẽ giúp xe vận hành ổn định và đáp ứng tốt các điều kiện chạy khác nhau, từ đường đô thị đến cao tốc.

Theo ông Thọ, hệ thống treo thích ứng FSD cũng là một nâng cấp đáng tiền khác trên mẫu xe này. “Hệ thống treo này có khả năng tự động tinh chỉnh độ cứng mềm giúp giảm rung động từ mặt đường, cho trải nghiệm lái đầm chắc ở tốc độ cao nhưng vẫn êm ái khi đi qua những đoạn đường xấu”, ông Thọ phân tích.

Đồng quan điểm, chuyên gia Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily) cho rằng, ở tầm giá tương đương, VF 8 mới là dòng xe hiếm hoi sở hữu công nghệ treo thích ứng cơ thủy lực trên cả cầu trước và cầu sau.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM tiếp tục là nâng cấp có ý nghĩa thực tế với người dùng xe điện. Theo chuyên gia Trịnh Lê Hùng, hệ thống này giúp tối ưu quãng đường di chuyển, đưa tầm hoạt động của VF 8 mới lên tới 500 km theo chuẩn NEDC, đồng thời tăng tốc độ sạc nhanh.

Các thay đổi về tiện nghi cũng cho thấy VF 8 mới được thiết kế theo hướng thực dụng hơn. Sau khi trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất của VF 8 mới tại đại lý VinFast, vị chuyên gia ghi nhận sự thoải mái ở hàng ghế thứ hai với độ ngả tốt và không gian để chân rộng rãi.

Đáng chú ý, cần số đã được đưa lên vô-lăng, tích hợp các phím điều khiển thông minh. Không gian trong xe bởi thế được tối ưu, trong khi người lái có thể thao tác nhanh và tiện hơn. Những điều chỉnh này tác động trực tiếp đến cảm giác sử dụng hằng ngày, giúp VF 8 thế hệ mới chinh phục khách hàng “ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Từ chi phí sở hữu đến chi phí vận hành đều “không đối thủ”

Nếu nền tảng công nghệ là lý do khiến khách hàng bị hấp dẫn, thì giá bán và chi phí sở hữu là yếu tố giúp VF 8 thế hệ mới nhanh chóng thúc đẩy người dùng “xuống tiền”. Trong giai đoạn mở cọc sớm, khách hàng được hưởng ưu đãi trực tiếp 51 triệu đồng, kết hợp cùng mức hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Cộng thêm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện, mức giá lăn bánh của VF 8 mới được đưa về chỉ còn từ 850 triệu đồng.

“Mức giá niêm yết 999 triệu đồng đã là một cú sốc, nhưng giá lăn bánh còn thấp hơn nhiều. Đây là mức tiền cực kỳ hấp dẫn cho một chiếc xe hạng D”, chuyên gia Chu Hữu Thọ nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia Tùng Trịnh (kênh Xe Tinh Tế) cho rằng VinFast đang đi đúng hướng khi đáp ứng đúng nhu cầu thị trường Việt Nam về giá bán. Nhờ đó, VF 8 mới tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông rộng hơn, cạnh tranh với cả các dòng xe phân khúc dưới. Minh chứng là kể cả sau giai đoạn cọc sớm, mức giá lăn bánh dưới của VF 8 mới hiện vẫn dưới 900 triệu đồng - con số được đánh giá là tiết kiệm “vô đối” trong phân khúc.

Bên cạnh chi phí sở hữu “mềm” đến khó tin, VF 8 thế hệ mới còn sở hữu “vũ khí” chiến lược là chi phí vận hành gần như bằng 0. Chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green kéo dài đến 10/2/2029 là một “đặc quyền” rất khó chối từ. Khi đặt lên bàn cân so với các dòng xe xăng thường tiêu tốn hàng triệu đồng tiền nhiên liệu hàng tháng, lợi thế về kinh tế trở nên quá rõ ràng.

“Cả chính sách sạc pin miễn phí và bảo hành của VinFast đều rất đỉnh cao. Khó thương hiệu nào có thể so sánh được”, chuyên gia Tùng Trịnh bổ sung.

Kỷ lục cọc trong “8 ngày vàng” càng củng cố thêm những nhận định tích cực về công nghệ, nền tảng cũng như tiện nghi của giới chuyên gia. Trong tháng 6, khách hàng Việt có thể tiếp tục trải nghiệm nội, ngoại thất chiếc xe đã “gây bão” thị trường tại các đại lý VinFast ở 3 miền. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ tới tay khách hàng từ cuối tháng 7/2026.