Bác sĩ 'phát bực' vì người đàn ông 36 tuổi bị đột quỵ vẫn đòi về để xin nghỉ làm

(VTC News) -

Người đàn ông 36 tuổi bắt đầu có biểu hiện méo miệng, nhìn mờ và yếu một tay từ hai ngày trước khi nhập viện. Sang ngày hôm sau, tình trạng tiến triển nặng hơn, chân yếu dần, đi lại khó khăn nhưng người này vẫn cố gắng đến cơ quan làm việc.

Chỉ khi thấy gần như không thể đi lại bình thường, anh mới đưa đến bệnh viện. Sự chủ quan của người đàn ông khiến bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông (Bệnh viện Phương Đông) phát bực. “Khi tôi yêu cầu nhập viện ngay, bệnh nhân vẫn còn xin về để báo cơ quan, xin phép nghỉ làm”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Theo bác sĩ, nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra khi người bệnh hôn mê hoặc bất tỉnh. Đây là quan niệm sai lầm khiến không ít trường hợp bỏ lỡ cơ hội điều trị.

Bác sĩ Mạnh đang khám cho một trường hợp bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Trên thực tế, không phải ai bị đột quỵ cũng mất ý thức. Nhiều bệnh nhân vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện, đi lại hoặc làm việc trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, tổn thương não vẫn diễn ra từng phút. Mỗi giờ chậm trễ đều làm giảm cơ hội phục hồi và tăng nguy cơ để lại di chứng lâu dài.

Khai thác bệnh sử cho thấy người đàn ông có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch. Anh thường xuyên thức khuya để làm việc, ăn uống thất thường, ít vận động và không duy trì thói quen tập thể dục.

Kết quả thăm khám phát hiện bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao và có dấu hiệu tiền đái tháo đường dù mới 36 tuổi. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người trẻ.

Theo bác sĩ Mạnh, số ca đột quỵ ở người dưới 45 tuổi đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya kéo dài, căng thẳng, ít vận động, béo phì, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia và chế độ ăn nhiều đường, nhiều chất béo.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng đột ngột, tê hoặc yếu một bên tay chân, nói khó hoặc nói ngọng, nhìn mờ hay mất thị lực một bên, chóng mặt dữ dội, mất thăng bằng hoặc đau đầu bất thường.

Khi xuất hiện một trong những triệu chứng này, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, không nên chủ quan vì vẫn còn tỉnh táo hay đi lại được.

Việc cấp cứu trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định, giúp tăng khả năng cứu sống, cải thiện cơ hội hồi phục và giảm nguy cơ tàn phế.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người trẻ không nên đánh đổi sức khỏe để chạy theo công việc. Mỗi người cần duy trì vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, kiểm tra định kỳ huyết áp, đường huyết và mỡ máu; hạn chế thực phẩm nhiều đường, đồ chiên rán, thức ăn chế biến sẵn; không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia.

Đối với người thường xuyên làm ca đêm, cần bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ bù đủ 7-8 giờ mỗi ngày, tạo không gian ngủ yên tĩnh, hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước khi ngủ để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo bác sĩ Mạnh, làm việc ban đêm kéo dài làm rối loạn nhịp sinh học, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và đột quỵ. Dù công việc bận rộn đến đâu, sức khỏe vẫn cần được ưu tiên bởi đó là nền tảng để duy trì hiệu quả lao động và chất lượng cuộc sống lâu dài.