Ukraine tập kích diện rộng, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại Crimea

(VTC News) -

Ngày 26/6, chính quyền Nga trên bán đảo Crimea tuyên bố ban hành tình trạng khẩn cấp khu vực để giải quyết vấn đề kinh tế, sau khi đình chỉ du lịch và các trại hè cho trẻ em cũng như ngừng tất cả hoạt động bán nhiên liệu để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine.

Ông Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Nga trên bán đảo Crimea cho biết quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đảm bảo tất cả lĩnh vực mà sinh kế của người dân phụ thuộc vào hoạt động ổn định của. Tuy nhiên, các nhà chức trách không nói rõ điều đó sẽ mang lại ý nghĩa gì trên thực tế.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy bể chứa dầu đang cháy và khói bốc lên từ cầu Crimea. (Ảnh: Reuters)

“Một quyết định đã được đưa ra để ban hành sắc lệnh, tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Crimea và thành phố Sevastopol”, ông Aksyonov đăng tải trên Telegram.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev thông tin thêm quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi tham vấn người đứng đầu chính quyền Crimea.

Trong những tháng gần đây, Ukraine liên tục tấn công mục tiêu năng lượng và mục tiêu khác ở Nga nhằm làm suy yếu khả năng quân sự và tài chính của Moskva. Đồng thời, Ukraine cố gắng cắt đứt liên lạc của Nga với Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trên bán đảo Crimea khi từng hàng dài người dân được nhìn thấy đang xếp hàng tại các trạm xăng.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine nhằm mục đích gieo rắc bất hòa trong dân chúng Nga.

Hôm 23/6, người phát ngôn của chính quyền Crimea Oleg Kryuchkov xác nhận khoảng một nửa bán đảo Crimea rơi vào cảnh mất điện trên diện rộng.

Hiện tại, tình hình cung cấp điện trên bán đảo vẫn "gặp nhiều khó khăn", trong khi công tác sửa chữa đang được tiến hành để khôi phục hoàn toàn nguồn điện ở Sevastopol trong vài ngày tới.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Ukraine và nhiều nước phương Tây phản đối, không công nhận động thái này.