Ukraine tuyên bố tấn công tàu chiến Nga tại Crimea

Theo Al Jazeera, Ukraine và Nga tấn công lẫn nhau trong đêm. Các máy bay không người lái Ukraine đánh vào tài sản Nga tại các cảng Biển Đen, trong khi Nga tấn công nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine tuyên bố tấn công hai tàu đổ bộ Nga và một trạm radar tại vịnh Sevastopol ở Crimea - khu vực Nga đang kiểm soát. Theo họ, các tàu trị giá khoảng 150 triệu USD đã bị đánh trúng và thiết bị radar bị phá hủy.

Theo các quan chức Nga, lửa và khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Tuapse gần cảng Tuapse. (Ảnh: Mạng xã hội/Reuters)

Tại Nga, máy bay không người lái Ukraine nhắm vào cảng Tuapse. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào cảng này trong vòng ba ngày, chỉ vài giờ sau khi đám cháy từ cuộc tấn công trước đó được dập tắt.

Phóng viên Al Jazeera tại Kiev cho biết: “Chúng tôi đã nghe từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine về cuộc tấn công vào cùng nhà máy lọc dầu này ngày 16/4 – đây là nỗ lực nhằm làm gián đoạn nguồn tài chính của Moskva.

Chúng tôi biết các đối tác châu Âu đã yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelenskyy giảm các cuộc tấn công vào xuất khẩu dầu của Nga. Ông Zelensky không nêu rõ các quốc gia này là ai, nhưng nói rằng ông đang chờ các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga được áp đặt trở lại.

Như chúng ta biết, các lệnh trừng phạt đó chưa được khôi phục. Thực tế, Mỹ đã gia hạn miễn trừ trừng phạt đến ngày 16/5, cho phép dầu đã được chất lên tàu tiếp tục được bán.

Vì vậy, hành động của Ukraine có thể nói lên nhiều điều. Trong khi miễn trừ này còn hiệu lực, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công vào hoạt động xuất khẩu của Nga".

Ukraine cũng báo cáo một loạt các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ nước này trong đêm, bao gồm tại Kiev, Kharkov, Kherson, Sumy và Zaporizhia.

Máy bay không người lái đánh trúng một ô tô tại thành phố Putyvl ở khu vực biên giới Sumy, đồng thời tấn công hai ngôi nhà tại quận Brovary của Kiev.

Các cuộc tấn công của Nga cũng làm hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt tại thành phố Kharkov ở đông bắc, theo hãng tin Interfax-Ukraine.

Trong những tháng gần đây đã có nhiều vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian, nhưng chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh. Tiến trình này càng bị đình trệ sau khi bùng phát xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran.

Ngay cả trước xung đột với Iran, tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine chậm do bất đồng về vấn đề lãnh thổ.

Ukraine đề xuất đóng băng xung đột theo các đường ranh giới hiện tại, nhưng Nga bác bỏ và tuyên bố muốn kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk – dù hiện chỉ kiểm soát một phần – yêu cầu mà Kiev cho là không thể chấp nhận.