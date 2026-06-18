Tưởng mất ngủ do tuổi tác, người phụ nữ bất ngờ phát hiện u màng não

(VTC News) -

Suốt nhiều năm, người phụ nữ 59 tuổi, ở Hà Nội sống chung với tình trạng mất ngủ kéo dài. Cho rằng đây là biểu hiện thường gặp của tuổi trung niên, bà chỉ cố gắng thích nghi và thỉnh thoảng tự sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, hiệu quả không duy trì được lâu, còn chất lượng giấc ngủ ngày càng suy giảm.

Ngay cả khi tình trạng mất ngủ kéo dài không thuyên giảm, bà vẫn nghĩ đó là hệ quả của quá trình lão hóa. Chỉ đến khi những cơn đau đầu âm ỉ xuất hiện thường xuyên hơn, có lúc dữ dội đến mức ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, bà mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác. Để tìm nguyên nhân gây triệu chứng, bác sĩ chỉ định thực hiện nhiều xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ (MRI) não.

Kết quả khiến người phụ nữ bất ngờ. Hình ảnh MRI cho thấy một khối u vùng trán trái kích thước khoảng 27x15 mm, nhiều khả năng là u màng não.

Hình ảnh khối u được phát hiện trên phim chụp MRI.

Sau khi đánh giá vị trí, kích thước khối u cùng các nguy cơ liên quan, bác sĩ đã tư vấn hướng theo dõi và điều trị phù hợp nhằm hạn chế biến chứng và đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Theo các chuyên gia, trường hợp này là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những triệu chứng kéo dài như mất ngủ hoặc đau đầu không rõ nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý thần kinh tiềm ẩn, trong đó có u não.

U màng não là khối u phát triển từ lớp màng nhện bao quanh não và tủy sống, chiếm khoảng 15% các trường hợp u não. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ.

Phần lớn u màng não phát triển chậm và lành tính. Tuy nhiên, do diễn tiến âm thầm nên nhiều người không phát hiện bệnh cho đến khi khối u đủ lớn để chèn ép các cấu trúc thần kinh.

Biểu hiện của bệnh phụ thuộc vào vị trí khối u. Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, rối loạn giấc ngủ, nhìn mờ, nhìn đôi, giảm thị lực, ù tai, giảm thính lực, tê bì mặt, yếu hoặc liệt tay chân, co giật. Một số trường hợp còn có thay đổi tính cách, suy giảm trí nhớ hoặc động kinh.

ThS.BS Lê Quỳnh Sơn, Phòng Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám Đa khoa Medlatec Cầu Giấy, Hà Nội khuyến cáo người có tình trạng đau đầu kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc kèm theo các dấu hiệu thần kinh bất thường nên đi khám sớm. Trong nhiều trường hợp, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như MRI hoặc CT có thể giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tạo điều kiện điều trị hiệu quả hơn.