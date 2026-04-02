Đau đầu dữ dội 2 ngày, cô gái 20 tuổi không ngờ bị đột quỵ do chảy máu não

(VTC News) -

Cô gái trẻ 20 tuổi (Hà Nội) đang điều trị đột quỵ tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Hai ngày trước khi nhập viện, nữ bệnh nhân đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội ở vùng nửa đầu phải. Cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, kèm theo buồn nôn.

Đến ngày thứ hai, khi triệu chứng trở nên nghiêm trọng, cô gái được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Ngay lập tức, các bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não. Kết quả, hình ảnh chảy máu trong nhu mô não với kích thước khoảng 3 x 4cm.

Nguyên nhân được xác định là vỡ túi phình động mạch não giữa bên phải, một dạng tổn thương mạch máu nguy hiểm có thể gây đột quỵ xuất huyết bất cứ lúc nào. Bệnh nhân nhanh chóng được can thiệp nút phình động mạch não.

Nữ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an (Ảnh: BVCC)

Nam sinh T.Q (tỉnh Ninh Bình) cũng nhập viện Trung ương Quân đội 108 sau nhiều ngày bỏ qua dấu hiệu cảnh báo. Trước đó khoảng 10 ngày, Q. xuất hiện đau đầu dữ dội, từng ngất xỉu tại trạm y tế xã. Sau khi uống thuốc, tình trạng tạm ổn nên gia đình không quá lo lắng.

Những ngày sau, cơn đau đầu tái phát nhưng vẫn không được đánh giá là nghiêm trọng. Chỉ khi được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiểm tra, kết quả chụp CTA cho thấy Q. bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch vùng thái dương phải - một bất thường mạch máu có thể tồn tại từ nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Các bác sĩ phải khẩn trương tiến hành can thiệp nút dị dạng và túi giả phình để ngăn ngừa biến chứng nặng hơn.

Mẹ của Q. cho biết: “Tôi không nghĩ cháu bị chảy máu não vì trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu biết nghiêm trọng như vậy, tôi đã đưa cháu đi khám sớm hơn. Mong các phụ huynh đừng chủ quan khi thấy con đau đầu hay có biểu hiện lạ”.

Dấu hiệu đột quỵ ở người trẻ dễ bị "phớt lờ"

Theo BSCKII Nguyễn Duy Chinh, Khoa Các bệnh mạch máu (Bệnh viện Tim Hà Nội), đau đầu đột ngột, kéo dài không đáp ứng thuốc giảm đau như 2 trường hợp bệnh nhân trên là một trong những triệu chứng của việc mạch máu não bị tổn thương dẫn tới đột quỵ, mà điển hình là phình động mạch não.

“Triệu chứng ban đầu đôi khi chỉ là đau đầu, chóng mặt nhẹ nên rất dễ bị người trẻ bỏ qua. Đến khi túi phình vỡ thì mới xuất hiện cơn đau đầu dữ dội, đột ngột, rối loạn thị giác, buồn nôn... Bệnh diễn tiến nhanh và có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời”, bác sĩ Chinh nhấn mạnh.

Theo BS Chinh, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam ghi nhận khoảng 222.000 ca đột quỵ mỗi năm, nhưng chỉ 23,2% bệnh nhân đến viện trong vòng 4,5 giờ đầu - “thời gian vàng” để can thiệp hiệu quả.

Bên cạnh những triệu chứng điển hình của đột quỵ như méo miệng, liệt nửa người, co giật, rối loạn ý thức, thì cơ thể cũng thường có những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nhưng ít được để ý. Trên thực tế điều trị cho thấy, nhiều trường hợp đột quỵ đến viện khi quá giờ "vàng". Điều đáng tiếc là nhiều người trẻ có dấu hiệu bị đột quỵ trước trước, thậm chí cơ thể có những bất thường xảy ra vài ngày đến một tuần nhưng bị bỏ qua, bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường dẫn tới khả năng hồi phục gặp khó khăn.

Nếu được cấp cứu trong giờ "vàng" sẽ tăng khả năng hồi phục (Ảnh: BVCC)

BS Chinh điểm danh những dấu hiệu của đột quỵ nhưng dễ bị nhầm lẫn với bệnh khác, thậm chí bị bỏ qua do người trẻ chủ quan.

Thứ nhất, đột ngột mất thị lực, yếu tay chân, nói khó nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đây là những dấu hiệu quan trọng của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) - tình trạng dòng máu lên não bị gián đoạn tạm thời rồi tự hồi phục. Người bệnh có thể đột ngột mất thị lực, yếu tay chân, nói khó… song nhanh chóng trở lại bình thường. Điều này khiến nhiều người chủ quan, trong khi TIA thực chất là ‘cơn đột quỵ nhỏ’, cảnh báo nguy cơ đột quỵ lớn trong tương lai gần.

Thứ hai là cơn đau đầu dữ dội bất thường, đặc biệt khi xuất hiện đột ngột, kéo dài và khác với những cơn đau trước đây. Đây có thể là dấu hiệu của tăng áp lực nội sọ hoặc tổn thương mạch máu não.

Thứ ba là tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng cũng dễ bị nhầm với bệnh tiền đình, nhất là ở người trẻ, khi nhiều người cho rằng nguyên nhân chỉ là tụt huyết áp hoặc thiếu ngủ.

Thứ tư, các rối loạn thị lực như nhìn mờ, nhìn đôi, xuất hiện điểm mù cũng có thể do não không được cung cấp đủ máu, nhưng thường bị nhầm với mỏi mắt.

Một dấu hiệu khác là tê yếu một bên cơ thể, cảm giác như kim châm hoặc cầm nắm kém. Các rối loạn ngôn ngữ như nói ngọng, khó diễn đạt... Nếu triệu chứng thoáng qua, người bệnh càng dễ chủ quan.

“Điểm chung là các dấu hiệu này có thể xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, khiến người bệnh đánh giá thấp mức độ nguy hiểm và bỏ lỡ thời điểm can thiệp sớm”, bác sĩ Chinh nhấn mạnh.

Do đó, bác sĩ Chinh khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, méo miệng, yếu hoặc tê bì một bên cơ thể, nói khó… người dân cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ.

Đặc biệt, những cơn đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột và khác thường cần được coi là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

“Thời gian là não. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não có thể bị tổn thương không thể phục hồi. Việc đến viện trong ‘giờ vàng’ có thể quyết định khả năng sống sót và mức độ hồi phục của bệnh nhân”, bác sĩ Chinh cho biết.

Các chuyên gia cũng lưu ý, tuyệt đối không tự ý cho người bệnh uống thuốc, cạo gió hay áp dụng các biện pháp dân gian khi chưa có chẩn đoán y khoa, vì có thể làm chậm trễ thời gian cấp cứu và tăng nguy cơ biến chứng.