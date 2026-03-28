Tưởng hết hy vọng vì ung thư giai đoạn IV, người phụ nữ sống thêm 10 năm

Cách đây 10 năm, người phụ nữ 47 tuổi nhập viện trong tình trạng suy kiệt, không thể tự đi lại sau khi được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IV, di căn xương, hạch chậu, hạch ổ bụng và trung thất. Kết quả giải phẫu bệnh xác định carcinoma thần kinh nội tiết tế bào nhỏ, thể bệnh hiếm, tiến triển nhanh, tiên lượng dè dặt.

TS.BS Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ) nhớ lại hình ảnh bệnh nhân ngồi trên xe lăn cùng gia đình vào viện trong tâm trạng gần như tuyệt vọng. Bệnh ở giai đoạn muộn, thể trạng yếu, phác đồ điều trị gặp nhiều thách thức. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sỹ quyết định hóa trị bằng etoposide kết hợp cisplatin.

Sau 6 chu kỳ, bệnh nhân đạt đáp ứng hoàn toàn, thể trạng cải thiện rõ rệt, trở lại sinh hoạt bình thường và duy trì tái khám định kỳ. Suốt gần một thập kỷ sau đó, cuộc sống của chị ổn định, không ghi nhận dấu hiệu tái phát.

Bệnh nhân chụp ảnh cùng các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật bằng robot.

Tháng 11/2025, trong một lần kiểm tra, bác sỹ phát hiện tổn thương nghi ngờ tại cổ tử cung. Kết quả xác định ung thư tái phát tại chỗ, vẫn là thể thần kinh nội tiết tế bào nhỏ. Lần này, người bệnh đón nhận bình tĩnh hơn bởi đã có 10 năm sống khỏe sau điều trị.

Các bác sỹ xây dựng chiến lược cá thể hóa, đánh giá toàn diện bằng MRI, PET/CT và hội chẩn đa chuyên khoa. Bệnh nhân được hóa trị nhằm kiểm soát tổn thương và hạn chế nguy cơ di căn. Sau ba chu kỳ, khối u thu nhỏ, chỉ còn tổn thương khu trú tại cổ tử cung.

Trên cơ sở đó, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi bằng robot. Ca mổ cắt tử cung kết hợp vét hạch chậu diễn ra thuận lợi. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ ghi nhận ổ u nhỏ kích thước khoảng 1 x 1,5cm, không phát hiện di căn hạch, diện cắt âm tính. Bệnh nhân hồi phục nhanh, ba ngày sau rút sonde tiểu và tự đi lại, một tuần sau xuất viện trong tình trạng ổn định.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết phẫu thuật robot giúp thao tác chính xác ở vùng tiểu khung, bảo tồn thần kinh, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của chiến lược điều trị cá thể hóa kết hợp kỹ thuật hiện đại.

Hành trình 10 năm vượt qua ung thư của người phụ nữ là kết quả của sự phối hợp giữa người bệnh và đội ngũ bác sỹ. Sau lần tái phát, phẫu thuật robot mở thêm cơ hội kiểm soát bệnh và cải thiện chất lượng sống. Người bệnh xúc động chia sẻ mình như được hồi sinh lần thứ hai sau khi tiếp tục đặt niềm tin vào bác sỹ.