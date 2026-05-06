Bảng xếp hạng U17 châu Á 2026 mới nhất

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ 5/5. U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Giải U17 châu Á 2026 có 15 đội tham dự (U17 Triều Tiên rút lui). Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào tứ kết, đồng thời có suất tham dự World Cup U17.

Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (không tính thành tích đấu với đội cuối bảng) cũng giành quyền tham dự World Cup U17.

U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á 2026.

Bảng xếp hạng giải U17 châu Á 2026 mới nhất

Bảng C

XH Đội T HS Đ 1 Việt Nam 0 0-0 0 2 Hàn Quốc 0 0-0 0 3 Yemen 0 0-0 0 4 UAE 0 0-0 0

Bảng A

XH Đội T HS Đ 1 Ả Rập Xê Út 1 4-0 3 2 Tajikistan 1 2-0 3 3 Thái Lan 1 0-2 0 4 Myanmar 1 0-4 0

Bảng B

XH Đội T HS Đ 1 Nhật Bản 1 3-1 3 2 Indonesia 1 1-0 3 3 Trung Quốc 1 0-1 0 4 Qatar 1 1-3 0

Bảng D

XH Đội T HS Đ 1 Uzbekistan 0 0-0 0 2 Australia 0 0-0 0 3 Ấn Độ 0 0-0 0

Theo thể thức giải U17 châu Á 2026, trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, vị trí các đội được sắp xếp dựa trên thành tích đối đầu (lần lượt xét số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp). Nếu tiêu chí đối đầu chưa thể phân định thứ hạng, chỉ số phụ tiếp theo được tính đên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng của các đội trong toàn bộ vòng bảng.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026

Ngày 7/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 Yemen.

Ngày 10/5 - 23h: U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc.

Ngày 14/5 - 0h: U17 Việt Nam vs U17 UAE.

Kết quả giải U17 châu Á 2026 mới nhất

U17 Ả Rập Xê Út 4-0 U17 Myanmar.

U17 Tajikistan 2-0 U17 Thái Lan.

U17 Nhật Bản 3-1 U17 Qatar.

U17 Indonesia 1-0 U17 Trung Quốc.

Danh sách U17 Việt Nam

Thủ môn: Chu Bá Huấn, Nguyễn Tuấn Vũ, Lý Xuân Hòa.

Hậu vệ: Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, Phạm Minh Cương, Nguyễn Mạnh Cường, Quán Thành Công.

Tiền vệ: Đào Quý Vương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Trương Nguyễn Duy Khang, Triệu Đình Vỹ.

Tiền đạo: Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại nhân, Trần Trí Dũng, Trần Ngọc Sơn, Đậu Quang Hưng, Trần Mạnh Quân.