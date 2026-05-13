Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), gói khám sẽ bao gồm khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi, nhằm tầm soát các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, gan thận. Sau khám, người dân được tư vấn theo dõi hoặc chuyển tuyến chuyên khoa nếu phát hiện bất thường.

Việc khám dự kiến tổ chức tại trạm y tế xã, phường để bảo đảm tiếp cận rộng rãi; tuyến trên sẽ hỗ trợ khi cơ sở thiếu nhân lực hoặc thiết bị. Ngoài nhóm chưa có BHYT, gia đình chính sách, người có công cũng thuộc diện ưu tiên, trong khi người lao động tiếp tục khám định kỳ theo quy định riêng.

Ưu tiên khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người chưa có BHYT, dự kiến 350.000 đồng/lượt.

Trước đó, ngày 12/5, Bộ Y tế công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc, áp dụng từ năm 2026. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Theo đó, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội, tai mũi họng.

Kèm theo đó, ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế lập tức chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời.