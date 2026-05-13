Cổ động viên đốt pháo sáng, LĐBĐ Việt Nam bị phạt gần 300 triệu đồng

Ngày 13/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhận án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) do những vi phạm xảy ra trong trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 31/3.

Theo quyết định kỷ luật do AFC ban hành, VFF phải nộp phạt tổng cộng 11.250 USD (gần 296 triệu đồng) do những vi phạm liên quan đến công tác tổ chức và hành vi của cổ động viên trong trận đấu.

Cụ thể, AFC xác nhận CĐV ở khu vực khán giả Việt Nam đốt ít nhất một quả pháo sáng trong khuôn viên sân vận động. Hành vi này vi phạm Điều 65.1 trong Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của AFC. Với lỗi này, VFF bị xử phạt 6.250 USD (khoảng 164 triệu đồng).

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ngày 31/3. (Nguồn: VFF)

Bên cạnh đó, AFC đánh giá ban tổ chức sân chưa hoàn thành đầy đủ trách nhiệm về an ninh và kiểm soát khán giả theo quy định. Cơ quan bóng đá châu Á cho rằng lực lượng điều hành trận đấu không triển khai các quy định an toàn và biện pháp phòng ngừa cần thiết trước và trong trận đấu, dẫn đến việc khán giả mang pháo sáng vào sân và sử dụng trong thời gian thi đấu. Điều này vi phạm Điều 64.1 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, VFF tiếp tục bị phạt thêm 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng).

Tổng cộng, VFF phải nộp số tiền 11.250 USD trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm quyết định này được thông báo theo Điều 11.3 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC.

Trận đấu khiến VFF bị xử phạt diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức góp mặt tại VCK với ngôi nhất bảng F và “bỏ túi” 18 điểm tuyệt đối.