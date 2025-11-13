Đi khám đau lưng, không ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

(VTC News) -

Người phụ nữ 52 tuổi, đến phòng khám gần nhà khám vì đau cột sống thắt lưng. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định nguyên nhân là thoái hóa cột sống, tình trạng phổ biến ở phụ nữ trung niên.

Do chị đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, nên bác sĩ đã chỉ định thêm xét nghiệm HPV. Kết quả, chị dương tính với HPV type 18 - một trong những chủng nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung.

Để đánh giá kỹ hơn, bác sĩ cho xét nghiệm tế bào học cổ tử cung bằng phương pháp dịch lỏng ThinPrep, cho kết quả ASC-US (tế bào vảy không điển hình, ý nghĩa chưa xác định). Tiếp đó, xét nghiệm CINtec Plus ghi nhận dương tính với p16/Ki-67 – dấu hiệu cảnh báo nguy cơ tổn thương nội biểu mô vảy mức độ cao (HSIL).

Phụ nữ ngoài 50 tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung. (Ảnh minh hoạ)

Soi cổ tử cung ghi nhận hình ảnh tăng sinh mạch, xuất hiện vết trắng tại vị trí 2 giờ và 10 giờ. Sinh thiết sau đó xác định chị mắc loạn sản biểu mô vảy độ cao (HSIL – CIN 3), giai đoạn tiền ung thư cổ tử cung.

Nhờ phát hiện sớm, chị được chỉ định phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung. Ca mổ diễn ra thuận lợi, kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật cho thấy không còn tế bào bất thường, tổn thương chưa xâm nhập, tiên lượng tốt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 toàn cầu ghi nhận hơn 662.000 ca ung thư cổ tử cung mới và gần 349.000 ca tử vong. Tại Việt Nam, hơn 4.600 phụ nữ mắc bệnh và hơn 2.500 người tử vong.

Bác sĩ Võ Thành Lai, Trung tâm Giải phẫu bệnh - Hệ thống Y tế Medlatec cho biết, 99% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến virus HPV. Phần lớn phụ nữ nhiễm HPV có thể tự khỏi, song nếu virus tồn tại lâu dài, đặc biệt là các chủng nguy cơ cao như 16, 18, 31, 33 - sẽ gây biến đổi tế bào, hình thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư xâm nhập theo thời gian.

Theo bác sĩ, việc tầm soát định kỳ bằng các phương pháp hiện đại như xét nghiệm HPV, tế bào học dịch lỏng giúp phát hiện sớm tổn thương, can thiệp kịp thời và giảm đáng kể nguy cơ ung thư cổ tử cung.