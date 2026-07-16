Từng chê đội tuyển Anh sợ thất bại, HLV Tuchel tự thua vì 'chiến thuật hèn nhát'

(VTC News) -

Thomas Tuchel được Liên đoàn bóng đá Anh lựa chọn để tạo ra khác biệt ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, khi tuyển Anh đứng trước cơ hội vào chung kết World Cup 2026, nhà cầm quân người Đức lại đi vào đúng vết xe đổ mà ông từng chỉ trích. Đội tuyển Anh thua ngược Argentina vì những tính toán không hiệu quả về nhân sự và lối chơi.

Trên thực tế, có thể nói rằng chiến thuật của đội tuyển Anh hiệu quả cho đến trước khi nó phản tác dụng. “Hèn nhát” là cách tờ Ole (Argentina) nói về đội tuyển Anh. Iker Casillas - người có số lần vô địch EURO và World Cup nhiều hơn đội tuyển Anh trong 60 năm qua - cũng dùng từ “hèn nhát” để mô tả về màn trình diễn của “Tam sư”.

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane thừa nhận thất vọng khi đội tuyển Anh chỉ cố bảo toàn tỷ số sau khi dẫn bàn. Chính tiền đạo này - người chỉ kém Messi 2 bàn ở World Cup 2026 - cũng phải lùi về sát vòng cấm, thậm chí tranh cướp bóng ngay trước khung thành đội nhà.

Đội tuyển Anh thua ngược Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tuchel tự thua

Quyết định mang tính bước ngoặt xuất hiện khi Tuchel rút Gordon, cầu thủ ghi bàn và cũng là một trong những phương án phản công quan trọng nhất, để đưa trung vệ Ezri Konsa vào sân. Đội tuyển Anh chuyển sang hàng thủ năm người. Đến cuối trận, Tuchel tiếp tục bổ sung cầu thủ phòng ngự, khiến đội hình có thời điểm gồm sáu hậu vệ, trong đó có bốn trung vệ.

Mục tiêu của nhà cầm quân người Đức rất rõ ràng là thu hẹp không gian trước vòng cấm, tăng khả năng chống bóng bổng. Tuy nhiên, tính toán mà ông Tuchel cho là hợp lý trên lý thuyết lại phản tác dụng trên thực tế. Đội tuyển Anh chỉ phá bóng mà không thể giữ bóng để tổ chức phản công. Theo thống kê của Opta, trong khoảng thời gian từ khi ghi bàn mở tỷ số đến thời điểm thua ngược 1-2, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Anh chỉ là 12%.

Đây không chỉ là hệ quả từ việc Argentina đẩy cao đội hình. Các quyết định của Tuchel trực tiếp làm giảm khả năng chống trả của đội tuyển Anh.Theo nhà vô địch World Cup 2010, đội bóng của Tuchel ghi bàn rồi lùi toàn bộ đội hình, không rời khỏi vòng cấm và cho phép Argentina tràn lên. Zlatan Ibrahimovic cũng nhận xét tuyển Anh “ngừng chơi bóng” sau khi vượt lên dẫn trước, trong khi Lionel Scaloni liên tục bổ sung các phương án tấn công.

Tuchel khẳng định tuyển Anh đã trở nên thụ động trước khi ông thay đổi hệ thống. Ông cho rằng đội nhà để lộ quá nhiều khoảng trống, thua tranh chấp bóng bổng và phải chuyển sang hàng thủ năm người để hỗ trợ các cầu thủ. Tuy nhiên, hành động này không khác gì thông điệp gửi đến đối thủ rằng họ từ bỏ ý định phản công, đồng nghĩa Argentina có thể thoải mái dồn ép.

Những quyết định chiến thuật của HLV Tuchel không giúp đội tuyển Anh bảo toàn tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Bàn thua đầu tiên của Anh đến trong tình huống toàn bộ đội hình của họ lùi vào vòng cấm và 3 cầu thủ hướng về phía Messi để chặn quả tạt. Nhưng “El Pulga” lại chuyền đến Enzo Fernandez đứng ở vòng ngoài với khoảng trống mênh mông. Lúc này, bức tường hậu vệ của đội tuyển Anh lại trở thành vật cản làm thủ môn Jordan Pickford khuất tầm nhìn.

Sau đó 6 phút, 2 cầu thủ Anh không chặn nổi Messi 39 tuổi đi bóng và thực hiện quả tạt bằng chân không thuận. Lautaro Martinez - cao 1m74, thấp hơn tất cả các cầu thủ Anh dự World Cup 2026 - đánh đầu.

Đội tuyển Anh “hèn nhát”

Năm 2024, huấn luyện viên Tuchel từng chê đội tuyển Anh dưới thời người tiền nhiệm Gareth Southgate. Ông cho rằng đội bóng thiếu bản sắc, sự rõ ràng, nhịp độ, những phương án phối hợp lặp lại và sự tự do của cầu thủ. Đáng chú ý nhất, Tuchel nhận xét đội tuyển Anh “sợ bị loại khỏi giải hơn là hào hứng và khát khao giành chiến thắng”.

Nhận xét ấy từng được xem là lý do Tuchel phù hợp với công việc ở “Tam sư”. Đội tuyển Anh không thiếu cầu thủ giỏi. Điều họ cần là một huấn luyện viên đủ bản lĩnh để giúp đội bóng không co lại trong những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, sau trận bán kết World Cup 2026, truyền thông Anh nhắc lại câu nói này để mỉa mai chính nhà cầm quân người Đức.

Tuchel biến đội tuyển Anh thành phiên bản mà ông từng phê phán.

Ông Tuchel từng chê đội tuyển Anh sợ thua. (Ảnh: Reuters)

Đó cũng là hình ảnh quen thuộc trong những thất bại lớn của tuyển Anh. Họ dẫn Croatia ở bán kết World Cup 2018 rồi thua ngược. Họ dẫn Italy trong chung kết EURO 2020 nhưng lùi sâu và thất bại ở loạt luân lưu. Trong thế kỷ 21, chỉ hai đội mở tỷ số ở bán kết World Cup nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Cả hai đều là tuyển Anh.

Tuchel từng được khen khi chuyển sang hàng thủ năm người để giữ chiến thắng trước Mexico và Na Uy. Tuy nhiên, khi gặp Argentina - đội bóng duy nhất trong top 10 thế giới mà “Tam sư” đối mặt trên hành trình ở World Cup 2026, tính toán của nhà cầm quân 52 tuổi trở thành nút tự hủy. Argentina không phải Mexico hay Na Uy, chưa kể họ còn có Lionel Messi.

Tuchel nói ông không hối tiếc và cho rằng đội bóng có thể đã chơi trận hay nhất trong hoàn cảnh ấy. Đội tuyển Anh quả thực có khoảng một giờ thi đấu tích cực và rất thành công. Tuy nhiên, đến thời khắc quyết định, chính Tuchel lại đi vào vết xe đổ của Southgate, bằng chính cách mà ông từng chê bai.